Le grandi d'Europa su Aouar: non solo Juventus, ci sono anche big inglesi, PSG e Real

Dopo aver concluso la stagione in semifinale di Champions Legaue, Houssem Aouar ha ringraziato i tifosi del Lione con quello che è sembrato un messaggio d'addio. Il centrocampista dell'OL infatti sembra ormai destinato a cambiare aria e diverse sono le squadre interessate a lui. Come riporta 90min.fr infatti oltre la Juventus, che sta seguendo da tempo la sua situazione come ammesso più volte dal presidente Aulas, altre quattro squadre potrebbe essere la sua nuova destinazione: PSG, Arsenal, Manchester United e Real Madrid. La concorrenza dunque non manca per Aouar.