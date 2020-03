Le grandi trattative del Bologna - 1997, sotto le Due Torri arriva Baggio

Nell'estate del 1997 al Presidente del Bologna Giuseppe Gazzoni Frascara viene una strana idea in mente: portare sotto le Due Torri Roberto Baggio. Il Divin Codino è in uscita dal Milan dopo due stagioni perché Fabio Capello, rientrato sulla panchina rossonera, fa capire benissimo che non rientra nei propri progetti tecnici. Galliani si mette allora alla ricerca di una squadra che, per richiesta di Baggio, deve garantirgli un posto da titolare perché il giugno successivo c'è il Mondiale in Francia e lui vuole riprendersi la maglia azzurra. Massimo Moratti lo desidera fortemente ma il Milan non vuole darlo alla rivale cittadina, il Parma conclude l'accordo con il club rossonero ma poi Ancelotti - all'epoca integralista del 4-4-2 - pone il veto per motivi tattici, il Derby County fa un'offerta sostanziosa ma andare in Premier significa rischiare di sparire dai radar del commissario tecnico Cesare Maldini.

In questa situazione il Bologna si mette a lavorare, prima nell'ombra poi sempre più a carte scoperte. L'allenatore Renzo Ulivieri non è molto entusiasta - tanto che poi dirà a Gazzoni "Con Baggio retrocediamo - ma il patron e il ds Oriali vanno avanti, facendo i conti di quanto costi un'operazione del genere e di quanto possa portare di introiti. Devono convincere il giocatore ad accettare l'offerta mentre la città ribolle. Quando Baggio comunica il 16 luglio di volersi prendere 48 ore per riflettere i tifosi entrano in uno stato di ansia e di attesa spasmodica. "Ha firmato?" è la domanda che i giornalisti si sentono porre di continuo dai sostenitori rossoblu. 48 ore che non passano mai finché colui che nel mondo viene riconosciuto come Il Calcio Italiano dice sì: giocherà per il Bologna. L'arrivo di Baggio fa schizzare le vendite degli abbonamenti facendo toccare quota 27mila, cifra mai più raggiunta dai felsinei.

La stagione sarà un crescendo. Dopo un avvio complicato, frutto anche delle incomprensioni tra Baggio e Ulivieri, il Bologna mette il turbo nel girone di ritorno affidandosi al talento maestoso dell'ex Divin Codino (ex perché durante l'annata decide di cambiare look dando letteralmente un taglio al passato). Baggio chiude l'anno con 22 reti in campionato, suo record personale, ed è impossibile per Maldini non portarlo al Mondiale. È anche impossibile per altri club non puntare su di lui: l'esperienza a Bologna dura solo un anno, prima che Moratti torni alla carica e se lo porti all'Inter. Un solo anno ma più che sufficiente per poter far dire ai tifosi del Bologna "Roberto Baggio ha giocato con noi e per noi".