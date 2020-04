Le grandi trattative del Bologna - 2012, Gila suona il violino

Nel 2012 Bologna ha ormai una solida fama di piazza che rimette in carreggiata attaccanti dal glorioso passato e dall’incerto presente. Ed è proprio il ruolo del centravanti quello più difficile da trovare sul mercato perché il suo proprietario dei precedenti quattro anni, Marco Di Vaio, ha salutato la compagnia dopo 65 gol segnati. Serve dunque un nome affidabile, magari proprio uno che risponda alle caratteristiche di cui sopra. Il problema è che l’estate è caratterizzata da vicende societarie che finiscono per rallentare il mercato e la ricerca del bomber. Albano Guaraldi, che raggiunge il 51 per cento di proprietà del capitale societario, è in costante polemica con gli altri soci e inoltre mancano i fondi necessari. Passa luglio e non succede nulla, passa Ferragosto e non succede nulla, poi il 27 agosto Gaston Ramirez viene ceduto agli inglesi del Southampton. È l’operazione che permette al club di sistemare i conti e di poter pensare all’acquisto dell’attaccante.

Il tempo tuttavia stringe, restano tre giorni prima della chiusura del mercato. Il nome più caldo è quello di Sergio Floccari, in uscita dalla Lazio dopo il prestito al Parma. Poi però accade che si fa strada l’idea Alberto Gilardino. Anche lui in uscita, dal Genoa. Viene da una stagione a metà tra Firenze e Genova e ha segnato poco, molto poco per i suoi standard. Su Gila, che ha 30 anni e per molti è in fase calante, c’è pure l’Inter che ci fa un pensierino ma senza troppa convinzione. E allora il Bologna si muove con sempre maggiore convinzione e sul rush finale porta a casa il centravanti che gli serve. In prestito per un solo anno, ma comunque sufficiente per permettere a Gilardino di servire il Bologna alla sua maniera: segnando. Tredici gol, la Nazionale riconquistata dopo due anni e due traguardi raggiunti: 400 presenze in Serie A e rete numero 3000 nella storia del Bologna in Serie A.