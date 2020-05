Le grandi trattative del Bologna - 2016, i rossoblu puntano su Simone Verdi

vedi letture

Giugno 2016. Riccardo Bigon è diventato il nuovo direttore sportivo del Bologna in sostituzione di Pantaleo Corvino. Uno degli obiettivi di Bigon è dare un giocatore di qualità nel reparto offensivo all’allenatore Roberto Donadoni. Prima però le attenzioni dei rossoblu si concentrano su altri reparti, il centrocampo in primis.

Giugno 2016. Simone Verdi è sul mercato. La talentuosa ala di scuola milanista è reduce da mezza stagione in Spagna all’Eibar e mezza al Carpi, sua seconda esperienza in carriera nella massima serie. A 24 anni Verdi vuole una svolta nella sua carriera e soprattutto vuole staccarsi dal Milan, che nei 5 anni precedenti lo ha mandato in prestito o in comproprietà mostrando dunque una poca fiducia nelle sue qualità. A Verdi si interessano il Chievo, lo stesso Carpi, il Pescara - che cerca di inserirlo nell’affare Lapadula - o l’ambizioso Bari in Serie B. Sono trattative che però non decollano perché nessuna di queste è disposta a prendere il giocatore a titolo definitivo.

8 Luglio 2016. A margine della conferenza stampa di presentazione di Federico Di Francesco, l’ad del Bologna Claudio Fenucci annuncia: “Abbiamo preso Verdi”. Una trattativa quasi lampo, chiusa in pochi giorni, che Bigon ha portato avanti dopo un confronto con Donadoni. Decisiva la volontà rossoblu di acquisire la proprietà del giocatore, preso per 1.2 milioni. Le strade delle due parti dunque si incontrano: il Bologna ha l'elemento che voleva per alzare il tasso tecnico, Verdi si stacca dalla casa madre rossonera. Nei due anni successivi il nativo di Broni metterà in mostra il proprio bagaglio tecnico e soprattutto la propria versatilità nel calciare con entrambi i piedi.