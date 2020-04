Le grandi trattative del Brescia - 1997, Dario Hubner: 'Tatanka', il bomber di provincia arriva in A

'Tatanka'. Un soprannome che suona divertente, ma che in lingua Sioux vuol dire bisonte. Anche se Dario Hubner ha avuto diversi appellativi, tra cui quello di bomber di provincia. Non sappiamo se fu proprio il suo far gol a raffica nelle piccole realtà del calcio italiano a coniare la definizione, ma siamo sicuri che nel 1997 la serie A conobbe un gran personaggio, sia fuori che dentro il campo. Merito del Brescia, che dopo il ritorno nel massimo campionato decise di affidare l'attacco al centravanti che in B fece sognare Cesena.

Il tutto partì proprio dall'avventura in maglia bianconera. Nelle cinque stagioni in cadetteria Hubner andò oltre ogni aspettativa, mettendo a segno almeno 10 gol a campionato. Una media incredibile per l'epoca: 74 marcature messe a segno in 166 presenze, di cui 15 nella stagione 1996-1997. I bianconeri - squadra costruita quell'anno per poter fare il salto di categoria - retrocessero però in serie C1. Il Brescia non ci pensò due volte e 'Tatanka' accetto immediatamente la proposta.

Un'occasione da non perdere, perché dopo dieci anni nelle categorie inferiori Hubner aveva la ghiotta occasione di poter esordire in serie A a 30 anni compiuti. Il destino, poi, ci mette sempre lo zampino: l'esordio avvenne a San Siro, la 'Scala del Calcio' quel giorno era pronta ad abbracciare Ronaldo per la prima volta. Segnarono due esordienti in A (uno fu Alvaro Recoba), ma Il Fenomeno non fu protagonista. Il Bisonte, però, riuscì a timbrare il cartellino.

I 16 gol stagionali nella sua prima in A non riuscirono a salvare il Brescia, ma fu l'inizio di una grande storia. L'attaccante triestino indossò la maglia delle Rondinelle in 145 occasioni, mettendo a segno 85 gol. Il suo miglior record lo ottenne a Piacenza, nella stagione 2000-2001, ma il bomber di provincia aveva già travolto il campionato italiano con la sua ironia e il suo modo di giocare. L'antidivo dei calciatori, un bisonte in grado di spaccare le porte avversarie per ben 217 volte in carriera.