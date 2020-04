Le grandi trattative del Brescia - 2001, Andrea Caracciolo: l'Airone spicca il volo

Tre volte. Non per il numero perfetto, ma perché l'Airone è tornato al nido in tre occasioni dopo aver vestito altre maglie. La storia tra Andrea Caracciolo e il Brescia nasce però nel 2001, grazie al solito Carlo Mazzone. Sì, perché oltre al merito di aver dato nuova linfa vitale a Roberto Baggio, il tecnico romano fece esordire anche uno dei calciatori che nell'arco della sua carriera sarebbe poi diventato uno dei simboli di Brescia: 418 presenze con la maglia delle Rondinelle e ben 179 reti messe a segno in dodici stagioni e mezzo. Una storia d'amore terminata nel giugno 2018, ma iniziata nel lontano 2001 e probabilmente mai terminata davvero.

Caracciolo non partì come attaccante, bensì come difensore. Fu al Sancolombano che cambiò ruolo e diventò centravanti, aiutato anche da un'altezza non proprio da sottovalutare. Coi suoi 194 centimetri si mise in mostra soprattutto nella Pro Vercelli, in prestito dal Como. Proprio qui venne notato dagli osservatori del Brescia, che decisero di portarlo alla corte di Mazzone nell'estate 2001.

La regia dell'operazione fu dell'allora direttore sportivo Gianluca Nani: nonostante i pochissimi gol riuscì ad intravedere in lui un gran potenziale. L'acquisto dal Como non fu un problema per il presidente Corioni, ma in quell'anno Caracciolo aveva davanti giocatori del calibro di Roberto Baggio, Igli Tare e Luca Toni. Complicato uscirne fuori, ma da quel momento in poi l'Airone riuscì a spiccare il volo. Il primo ritorno fu nel 2003, il secondo nel 2008 dopo l'anno alla Sampdoria, e il terzo nella stagione 2012: quattro avventure, più di 400 presenze e quasi 180 gol, rifiutando anche offerte dall'estero. Al cuor, come ben sappiamo, non si comanda mai.