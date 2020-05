Le grandi trattative del Brescia - 2001, Luca Toni: mister 30 miliardi sbarca al Rigamonti

Gli acquisti più costosi generano molte aspettative, soprattutto in una squadra infarcita di talenti e che stava sorprendendo tutto il calcio italiano. Nel 2001 il presidente del Brescia Gino Corioni mise in piedi una delle più grandi trattative della sua gestione: al Rigamonti arrivò il terminale offensivo per le intuizioni di Roby Baggio e Pep Guardiola, un attaccante che da lì a poco avrebbe fatto le fortune di Palermo, Fiorentina e nazionale. Il suo nome? Luca Toni, ovviamente.

L'attaccante modenese iniziò la sua carriera in C1 proprio con la squadra gialloblù: nei primi anni non segnò moltissimo, ma gradualmente riuscì a trovare la porta con maggiore continuità. L'esordio in A avvenne nel 2000-2001, con la maglia del Vicenza: dopo 31 presenze in stagione e 9 gol, il presidente Corioni decise di mettere sul piatto ben 30 miliardi di lire. Luca Toni, con una cifra simile spesa per il suo cartellino, divenne l'acquisto più costoso della storia delle Rondinelle.

Nonostante la prima stagione, con 13 reti messe a segno in 28 presenze, il suo secondo anno con i biancoblù fu tormentato anche da un infortunio. La crescita avvenne comunque in quei due anni, grazie alla presenza di un campionissimo come Baggio: il Divin Codino più volte convinse Toni ad occuparsi soltanto del gol, tanto a mandarlo in porta ci avrebbe pensato lui. Dopo 50 partite ufficiali e 16 marcature, il numero 9 iniziò la sua avventura a Palermo. L'avvio dell'epoca d'oro per un attaccante che decise le sorti dei rosanero, ma anche della Fiorentina. Senza dimenticare il contributo al mondiale 2006 e quel classico gesto davanti all'orecchio che fece impazzire una nazione intera.