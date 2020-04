Le grandi trattative del Brescia - 2001, Pep Guardiola: l'allenatore in campo dal futuro segnato

vedi letture

A volte il destino ti mette davanti a scelte folli, incredibili. In alcuni casi, però, decidi di scegliere col cuore. È il caso di Pep Guardiola, centrocampista catalano classe 1971, che a 30 anni decise di mettere il suo mondo in discussione per poter ripartire nuovamente da zero. La serie A era piena di campioni, il calcio italiano era considerato al top anche in Europa e c'erano altri mille motivi per poter calcare i gloriosi campi, anche quelli di periferia. Pep scelse Brescia per altri motivi, ancor più nobili visto il periodo.

In quegli anni, inoltre, il presidente Corioni sapeva soddisfare tutti con i suoi acquisti. Brescia era un mondo a parte, una società in cui potevi rilanciarti in caso di stagioni deludenti, ma anche cercare uno spazio e iniziare a sognare il calcio che conta. Le motivazioni erano abbastanza forti, ma c'era una sola ragione per cui Guardiola - dopo quattordici anni tra giovanili e prima squadra - decise di abbandonare definitivamente Barcellona. Contratto remunerativo? No, Roberto Baggio. Un idolo dell'attuale tecnico del City, che volle coronare il sogno di poter scendere in campo al fianco del Divin Codino.

Fu proprio questa ammirazione che portò Pep ad essere amato dalle parti del Rigamonti. La classe era indiscutibile, ma dopo aver ceduto la fascia a Baggio - rientrato in campo dopo oltre due mesi dall'infortunio - il catalano entrò definitivamente nelle grazie di tutti. Quel gesto portò Carlo Mazzone, all'epoca tecnico delle Rondinelle, a sbilanciarsi: "tu un giorno diventerai un grande allenatore", disse 'Carletto'. Un'altra profezia per il tecnico che riuscì a far giocare insieme 'Pep e Roby'.

Guardiola tornò poi a Brescia dopo una parentesi a Roma non proprio felice, ma le presenze in totale furono soltanto 25. Poco rispetto a quanto tutti avrebbero pensato, ma il legame con la città è sempre stato forte. D'altronde quando una piazza ti ama e ti aiuta a rialzarti dopo una brutta caduta, la riconoscenza è quasi scontata.