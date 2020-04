Le grandi trattative del Cagliari - 1993, il dopo Francescoli è Dely Valdes

Panama è una nazione che, storicamente, non ha mai avuto un peso di rilievo per il calcio mondiale. Almeno fino ai primi anni Novanta, quando in attacco giostravano i gemelli Jorge e Julio Cesar Dely Valdes, nati il 12 marzo del 1967: due punte leggendarie, almeno per i colori della nazionale centramericana. Ma, mentre il primo si è costruito una carriera di primo piano nel calcio "esotico", visto che ha lasciato il segno in Giappone (tre volte capocannoniere della J-League) e Stati Uniti, il secondo è diventato famoso in Europa. Iniziando la scalata con i due anni in maglia rossoblù: arrivò a Cagliari nell'estate 1993 dal Nacional Montevideo, grazie al legame tra Paco Casal e il club da poco acquistato da Massimo Cellino, che non aveva esitato a salutare il grande Enzo Francescoli, liquidato dopo tre anni e mandato a Torino, dove non lasciò certo il segno. Per prenderne il posto il neo patron si affidò ancora una volta a Casal, che con soli 2,5 miliardi di lire gli portò Dely Valdes. "Facevo il commesso in un supermercato della mia città, Colon, a Panama. Sì, portavo la spesa a casa dei clienti", confessava Julio ai microfoni de La Repubblica nel ritiro estivo di Vipiteno, agli ordini di Gigi Radice. "Enzo è un mio amico, mi ha parlato molto dell'Italia ed è stato lui a consigliarmi al Cagliari. Lo so che la pressione qui è più forte, ma non ho paura: è uno stimolo in più. So anche che qui i difensori menano, certo. Vedevo le partite del calcio italiano in tv. Ma anche in Uruguay non scherzano mica. Mi sono sempre adattato: mi ambienterò bene anche qui, vedrete".

Ed effettivamente, questo accadde: con Lulù Oliveira (arrivato l'anno prima dall'Anderlecht al posto di George Weah, dopo i niet di Schillaci e Klinsmann a vestire il rossoblù) Valdes formò una coppia perfetta, tutta forza fisica e velocità, che portò il Cagliari fino alla doppia semifinale di Coppa Uefa, persa contro l'Inter poi vincitrice del torneo. Ventiquattro gol totali tra Serie A e coppe in due stagioni, prima della partenza per Parigi, dove al Psg andò a sostituire proprio Weah passato al Milan. Dopo l'esperienza parigina arrivò quella nella Liga, con le maglie di Oviedo e Malaga, prima del rientro al Nacional e in patria, all'Arabe Unido. Una carriera da giramondo del gol, con la dote, non comune, di lasciare sempre il segno sul campo e un buon ricordo nella tifoseria.