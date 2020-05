Le grandi trattative del Cagliari - 2014, il ritorno in Italia di Joao Pedro

Ci aveva già provato il Palermo, qualche anno prima. D'altronde era il terzo membro del magico trio della Seleçao Under 17 insieme a Coutinho e Neymar, il talento cristallino e le referenze ottime. Perché Joao Pedro non ha sfondato subito nel calcio italiano? Chissà, forse era davvero troppo giovane nel 2010 quando venne acquistato dai rosanero, nelle ultime ore di mercato, dall'Atletico Mineiro. Una sola presenza, poi il prestito al Vitoria Guimaraes in Portogallo prima del ritorno in Sudamerica, tra Penarol e Santos, per ricostruirsi una carriera da possibile craque. Eppure, solo l'Estoril decise di puntare sul fantasista di Ipatinga, riportandolo nel Vecchio Continente dopo aver risolto il contratto con i siciliani. Due stagioni positive ed ecco, di nuovo il richiamo della Serie A e, curiosamente, di un'altra squadra isolana: il Cagliari di Zeman lo prende (ancora una volta in chiusura di calciomercato), con l'idea di valorizzarne il talento e farlo finalmente sbocciare nelle mani del boemo. Poco meno di un milione e mezzo di euro ai portoghesi, cui finisce anche l'oggetto misterioso Cabrera, mai davvero ambientatosi in rossoblù.

A differenza dalle attese, Zeman schiera Joao in più posizioni (centrocampista centrale, mezzala, ala, falso nueve), senza riuscire a trovare la giusta alchimia. Nemmeno Zola e Festa riusciranno a salvare la stagione, ma è in Serie B che il brasiliano si consacra da trequartista goleador, andando a segno 13 volte e fornendo 7 assist ai compagni, per la pronta risalita nel massimo campionato. Da lì in avanti sarà un saliscendi continuo fino alla stagione attuale, dove ha saputo prendersi sulle spalle l'attacco cagliaritano e riuscendo (al momento) a essere il brasiliano più prolifico nei più importanti campionati europei: in caso di offerta monstre al Cagliari nei prossimi mesi, potrebbe anche finire in un top club, con l'obiettivo Seleçao neanche troppo celato. Ma il giaguaro di Ipatinga ha sempre dimostrato il suo amore per i colori rossoblù: per questo non ci sarebbe da stupirsi se, pur di fronte a una buona possibilità di carriera altrove, il richiamo della Sardegna Arena fosse più forte...