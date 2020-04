Le grandi trattative del Cagliari - 2017, Pavoletti lascia Napoli per il rossoblù

Era arrivato sotto il Vesuvio con la possibilità di diventare un'arma tattica in più nello sfavillante Napoli di Sarri ma, ahilui, il tipo di calcio dell'attuale tecnico della Juventus era troppo diverso dalle sue caratteristiche. E così Leonardo Pavoletti, dopo neanche 6 mesi, era già costretto a trovarsi un'altra squadra. Esubero, meteora: mettetela come volete, ma le tracce lasciate dal centravanti livornese con la maglia azzurra sono davvero esigue. Ben voluto e ricordato positivamente da tutti nello spogliatoio, Pavoloso era diventato un costoso problema per le casse del Napoli: più passavano le settimane, però, più dura per il club di De Laurentiis diventava rientrare nell'investimento di gennaio, con i 13 milioni versati al Genoa. Eppure, proprio in chiusura di sessione di mercato, la svolta. A Cagliari il centravanti titolare è Marco Borriello che, però, dopo il ritiro precampionato tra Pejo e Aritzo e il primo turno preliminare di Coppa Italia, decide che la sua esperienza in Sardegna è arrivata al capolinea. Così, dopo non poche polemiche, chiede e ottiene di andare via, lasciando un buco enorme nell'attacco di Rastelli. Il tempo è poco per il club rossoblù, costretto a buttarsi sul mercato alla ricerca di una prima punta di valore. I nomi sono diversi: da Mitrovic a Djordjevic, passando per Carrillo e Matri, ma stuzzicano soprattutto Zapata e Pavoletti, entrambi in uscita dal Napoli. Il primo piace eccome, ma ha una valutazione troppo alta per le casse rossoblù. Arriverà invece il secondo, per la cifra record di 12 milioni di euro (10 più 2 di bonus), pagabili in più rate: un milione di ingaggio per l'attaccante che, nei due anni rossoblù, riuscirà a togliersi lo sfizio di debuttare con la Nazionale (e andare a segno), oltre a un bottino di 27 reti in 56 partite, prima dell'attuale stagione a dir poco disgraziata, con due infortuni al legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro che lo hanno lasciato fuori dall'annata storica per il Cagliari, con il 50° anniversario dello Scudetto e il centenario della fondazione del club.