Le grandi trattative del Genoa - 1988, Scoglio vuole Signorini: l'arrivo del Capitano dei Capitani

Le icone non muoiono mai. Sono sempre al fianco di chi gli ha voluto bene, di chi li ha sostenute nei momenti di gioia e di difficoltà. Gianluca Signorini non può non far parte di quel novero. Più di un giocatore, più di un capitano. Una bandiera che il 17 marzo avrebbe compiuto 60 anni ma una brutta malattia, la SLA o la "stronza" come la chiamava Borgonovo, lo ha portato via ai suoi cari e alla sua gente quasi 18 anni fa. Difensore carismatico e molto tecnico, ricoprì il ruolo di libero e fu protagonista, insieme alla truppa di Osvaldo Bagnoli, in quel Genoa capace di conquistare la qualificazione in Coppa Uefa nel 90-91 e di compiere l'impresa di Anfield nella stagione successiva.

La profezia di Scoglio - La vera consacrazione arriva nel 1985 quando Arrigo Sacchi, tecnico che pochi anni dopo guiderà il Milan in vetta all'Europa, lo vuole nel suo Parma dopo l'esperienza a Cava de' Tirreni. Successivamente approderà alla Roma. Dopo una stagione dove comunque disputa 29 partite arriva il suo approdo all'ombra della Lanterna. Il Genoa di Scoglio era in Serie B e dopo il pareggio in quel di Cosenza, il Professore andò da Spinelli dicendogli: "Datemi Signorini e andiamo in A con 50 punti". Il presidente non ci pensò due volte puntando proprio sul difensore toscano. In quella stagione il Grifone conquistò la promozione con 51 punti, uno in più della previsione del tecnico.

Cuore rossoblu - La leadership all'interno dello spogliatoio era chiara per quel giocatore con la maglia numero 6 sulle spalle, per sempre sua e ritirata dal Genoa dopo la sua scomparsa. In rossoblu Signorini restò per sette anni cucendosi addosso i colori che diventarono quasi come una seconda pelle. Il feeling con i tifosi è sempre stato molto forte e il punto più alto, come spesso capita nel mondo del calcio, non fu per un trofeo conquistato. Era il 4 giugno 1995 e il Genoa supera il Torino 1-0 con rete di Skuhravy. Al fischio finale il Grifone è in Serie B in virtù del risultato che sta maturando a San Siro con il Padova, un punto più avanti dei liguri di Maselli, fermo sul pari contro l'Inter. Nel finale arriva la notizia del gol di Delvecchio che vuole dire spareggio, poi perso, e dal tunnel sbuca un Signorini in lacrime che corre verso la Nord. Momenti che nessun tifoso dimenticherà mai. Come nessuno dimenticherà mai Gianluca Signorini. Il capitano dei capitani.