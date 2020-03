Le grandi trattative del Genoa - 1990, Skuhravy: quella firma in piena notte durante Italia '90

vedi letture

"Si chiama Tomas Skuhravy, con le sue reti si vola. Facci la capriola". Questo il coro che la Gradinata Nord dedicava ad uno dei più forti centravanti che il Genoa abbia mai avuto. Crine folto, fisico possente ma anche una capacità acrobatica davvero importante per un attaccante che lasciò, insieme a tutti i componenti di quel team guidato in panchina da Osvaldo Bagnoli, un'impronta importante nella storia del club più antico d'Italia.

La firma in piena notte - Che fosse una macchina da gol Skuhravy lo aveva già dimostrato in patria e più precisamente allo Sparta Praga dove solo in campionato aveva collezionato 59 reti nelle 142 presenze in quattro anni. Il presidente Aldo Spinelli lo aveva già notato e l'opportunità si presenta ai Mondiali di Italia '90 dove la sua Cecoslovacchia, ironia della sorte, viene inserita nel girone degli azzurri. Al debutto arriva una doppietta contro gli Stati Uniti al "Franchi" di Firenze e, nel corso del ritiro di Bari, il giocatore spiega alla Federazione dell'interesse del Genoa. La risposta inizialmente è negativa ma l'attaccante si impunta decidendo di rimanere nel Bel Paese finchè non avesse ricevuto il nulla osta, che arrivò alla mezzanotte dello stesso giorno. Un'ora dopo ecco la firma che lo legherà ai rossoblu e il giorno dopo arriverà la sua tripletta che permetterà alla Cecoslovacchia di superare agli ottavi di finale il Costa Rica.

70 reti in 185 gare - In rossoblu trovò Aguilera, e proprio con il Pato Skurahvy trovò il partner ideale per l'attacco. 15 gol in 33 gare in A disputate e quarto posto conquistato dai Bagnoli-boys che valse la qualificazione in Coppa Uefa. Proprio nella competizione europea arrivò uno dei suoi gol più pesanti: contro l'Oviedo il Grifone ribaltò lo 0-1 dell'andata vincendo per 3-1 grazie proprio al colosso ceco ad un minuto dalla fine che fece impazzire Marassi. Ancora oggi è uno dei giocatori a cui il pubblico rossoblu è legato e viceversa. I numeri parlano per lui: 70 gol in 185 gare complessive per Tomas Skuhravy. Festeggiate tutte con la mitica capriola. Marchio di fabbrica di un attaccante il cui nome è scritto a caratteri cubitali nel grande libro della storia del Genoa.