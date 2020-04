Le grandi trattative del Genoa - 2009, dagli Xeneizes c'è Palacio: el Trenza per il dopo Milito

Dagli Xeneizes ai Zeneixi. L'eredità di un grande campione come Milito non era facile da raccogliere. Il Principe, che aveva trascinato il Genoa di Gian Piero Gasperini in Europa League e ad un passo dalla qualificazione in Champions League, ha imboccato l'A7 destinazione Milano. L'attaccante argentino andrà a vestire la maglia dell'Inter con cui soltanto undici mesi più tardi vincerà con Mourinho il Triplete con campionato, Coppa Italia e Champions League. In Liguria resta il vuoto che verrà colmato da un 27enne di proprietà del Boca Juniors, club fondato da emigranti genovesi. Il suo soprannome è El Trenza proprio per una treccina che gli scende dal capo fino alla spalla; il suo nome è Rodrigo Palacio.

Palacio il prescelto da Preziosi - "Seguiamo Palacio da 8 mesi, ci piace tantissimo, è un nostro obiettivo e di solito non ci facciamo sfuggire obiettivi di questo tipo". aveva dichiarato il presidente del Genoa Enrico Preziosi. Il numero uno rossoblu non ha dubbi: il rinforzo per il suo Grifone arriverà ancora una volta dall'Argentina. La volontà del giocatore è quella di venire in Europa in quella squadra che, per sua stessa ammissione in un'intervista a La Nacion di metà luglio 2009, ha i tifosi molto simili a quelli che incendiano di passione e di tifo la mitica "12" della Bombonera di Buenos Aires.

5 milioni al Boca - Palacio atterra all'aeroporto "Cristoforo Colombo" di Genova il 18 luglio del 2009 alle ore 11.15: "E' la grande occasione per la mia carriera" ha detto El Trenza al suo arrivo e riportato dall'edizione genovese de La Repubblica. Un affare importante per il club rossoblu che ha riconosciuto al Boca Juniors la cifra di circa 5 milioni di euro. Le visite mediche sono state scrupolose in quanto l'attaccante arrivava da una pubalgia che gli aveva fatto saltare il torneo di Apertura rientrando in campo solo nella fase finale di quello di Clausura. Prima parte di test a Genova, seconda a Pavia e poi via verso Neustift.

38 reti a Genova - L'impatto con la nuova realtà è stato positivo. Otto reti in 37 partite fra campionato, Coppa ed Europa League il primo anno. Nella seconda stagione le reti furono nove in 29 presenze ma il vero boom fu nella stagione 2011-2012 quando con i suoi 19 gol (due arrivarono nelle due gare di Coppa Italia) contribuì alla salvezza del Grifone in un'annata molto travagliata. A fine campionato poi la cessione all'Inter per 10 milioni e mezzo di euro. Rodrigo Palacio segue le orme di Diego Milito ma il ricordo è saldo ed indelebile nei tifosi rossoblu per un attaccante che, tutt'ora che veste la maglia del Bologna, è sempre in grado di fare la differenza.