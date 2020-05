Le grandi trattative del Genoa, 2014 - Il riscatto del Monito: arriva Perotti, nel segno di Diego

Il suo nome, Diego, in Argentina è associato solo ad un calciatore. Un fenomeno, un marziano baciato dal Dio del calcio: Maradona. A Genova, quello stesso nome, riporta alla mente le gesta di uno dei più grandi centravanti della storia del Genoa e non solo. E' argentino anche lui, e si chiama Milito. Credenziali migliori non poteva avere, lui che di cognome fa Perotti e che è nato a Moreno - a 50 km da Buenos Aires -. Attaccante rapido palla al piede, micidiale nell'uno contro uno troverà nel Genoa il club del rilancio dopo lo stop fisico patito l'anno precedente. Già, gli infortuni sono stati l'unico vero neo della sua stagione già dalla sua esperienza al Siviglia.

A Genova per 350mila euro - Dopo cinque stagioni e mezza passate a Siviglia, Perotti viene ceduto in prestito al Boca Juniors dove, eccezion fatta delle prime due, è costretto a guardare dalla tribuna le partite dei suoi compagni di squadra per un problema muscolare alla coscia. In estate farà ritorno in Andalusia ma il presidente Preziosi, intravvisto il talento indubbio, lo vuole portare alla corte di Gian Piero Gasperini. Il presidente rossoblu non è nuovo a queste scommesse, vedere Thiago Motta per credere, con la speranza che il giocatore possa rilanciarsi all'ombra della Lanterna. Il costo del cartellino è minimo, soltanto 350mila euro e il 30 giugno El Monito è a Genova per le visite mediche.

La rinascita di Diego - "Sono davvero contento di essere qui, felice dell'occasione che mi ha dato il Genoa. Ripagherò la fiducia della società" ha detto Perotti nel giorno dei test clinici. La stagione è più che positiva: l'attaccante scenderà in campo in 27 occasioni andando a segno quattro volte contribuendo al posizionamento al sesto posto del Grifone. La conferma è pressoché scontata ma nel gennaio 2016 arriva la chiamata della Roma che lo porta nella capitale con la formula del prestito da un milione di euro con diritto di riscatto, poi esercitato, fissato a nove.