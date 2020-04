Le grandi trattative del Milan - 1998, Gravità zero Bierhoff è rossonero. E sarà scudetto

Dopo due annate fallimentari, sia sul campo sia sul mercato, il Milan sceglie di cambiare radicalmente, dando un taglio alla sua tradizione. Archiviati senza non pochi dolori i ritorni di Arrigo Sacchi e Fabio Capello, Adriano Galliani convince Silvio Berlusconi che l’uomo giusto per dare un cambiamento alla squadra è Alberto Zaccheroni che, nella stagione 1997-98, aveva ottenuto un clamoroso terzo posto con l’Udinese. L’allenatore romagnolo gioca con un 3-4-3 molto spregiudicato che ha in Oliver Bierhoff il suo punto cardine.

Una volta raggiunto l’accordo con Zaccheroni, ecco che il tecnico fa il nome del tedesco e del laterale danese Helveg (anche lui all’Udinese), come primi colpi di mercato. Zaccheroni li ritiene fondamentali per il suo gioco anche al Milan e così, Galliani inizia a trattare con la famiglia Pozzo il doppio acquisto. La trattativa inizia già in primavera, quando il Milan – sul campo – sta colando a picco con l’acerbo Kluivert che è ormai finito in panchina, con Ganz e Maniero che gli sono passati davanti. Sarà il preludio alla sua cessione al Barcellona.

L’accordo tra il giocatore e il Milan verrà annunciato dallo stesso Bierhoff il 20 aprile del 1998: "Mi sono messo d'accordo con il club rossonero - ha detto dal ritiro della nazionale tedesca in vista dell'amichevole con la Nigeria - e ho informato i dirigenti dell'Udinese. Il resto sono problemi delle due società". I club troveranno l’intesa per 20 miliardi per il cartellino del tedesco e, in combinata, anche quella per il passaggio di Helveg. Al termine della stagione 1998-99, a conclusione di un testa a testa impronosticabile con la Lazio, i rossoneri vinceranno lo scudetto numero 16 con un punto di vantaggio e Bierhoff, con i suoi 19 gol sarà determinante.