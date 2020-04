Le grandi trattative del Milan - 1999, una freccia brasiliana per Zaccheroni

Diciotto miliardi di euro per uno degli esterni più decisivi del recente passato del Milan. I rossoneri nell'estate 1999 acquistano Serginho dal San Paolo, giocatore già maturo e con esperienza internazionale con le maglie di Flamengo e Cruzeiro oltre che del San Paolo. Un rinforzo utilissimo per il tecnico Alberto Zaccheroni, in quanto Serginho si inserì a perfezione nei meccanismi dell’allenatore romagnolo per assistere le punte Shevchenko, Weah e Bierhoff. Seguito da Ariedo Braida in sudamerica, Serginho era stato corteggiato dal direttore sportivo del Milan già qualche mese prima, ma la vittoria dello scudetto aveva dato al club la possibilità di mettere a segno due colpi importanti. Perché nell’estate del 99 oltre a Serginho il Milan acquistò anche Sheva, due pedine fondamentali per il futuro della squadra.

Serginho esordisce in Serie A in Milan-Perugia (3-1) il 12 settembre 1999, fornendo l'altro l'assist per il 2-1 della punta ucraina. Prese parte al famoso derby vinto 6-0 contro l’Inter in cui era davvero imperdibile. Serginho risulta decisivo anche nella finale di Champions del 2003, quando segna a Buffon uno dei rigori che risolvono la sfida con la Juventus. Alza pure la Champions di Atene nel 2007 ma non è tra i protagonisti.

Con 185 presenze e 18 reti, nel 2008 Serginho decise di lasciare il Milan dopo una serie di infortuni e anche con il calcio giocato. Prima divenne osservatore rossonero in Sudamerica e poi da qualche mese ha intrapreso la carriera di agente insieme al suo storico manager Alessandro Lucci.