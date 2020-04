Le grandi trattative del Milan - 2004, un gigante dalla difesa: arriva Stam

L’estate del 2004 ha segnato un altro importante punto di svolta per il mercato del Milan soprattutto per aggiustare il reparto arretrato. Infatti la dirigenza rossonera mise a segno un colpo in difesa con l’acquisto di Jaap Stam dalla Lazio. Il 17 maggio 2004, giorno della vittoria del suo 17º scudetto, il Milan annunciò l’arrivo dell’olandese che firmò per due stagioni.

Alla società biancoceleste andarono 10,5 milioni di euro. Stam fu preso per comporre insieme ad Alessandro Nesta una delle difese più complete del campionato italiano, da una parte la classe e l’eleganza e dall’altra lo strapotere fisico nei contrasti e nelle marcature. Con il Milan Stam ha giocato quarantadue partite in campionato segnando un gol, ed ha vinto una Supercoppa Italiana nell’estate 2004. E fu proprio Jaap a raccontare negli anni successivi i motivi del suo approdo a Milano: “La Juventus ha cercato di acquistarmi quando ero ancora un giocatore della Lazio. Ero molto onorato del loro interesse, era lo stesso anno in cui mi cercarono anche Inter e Milan. Alla fine scelsi di andare in rossonero anche per via della tradizione olandese e per la grande squadra che era in quel momento“. Chiuse l’esperienza in rossonero con 65 presenze e 2 gol tra campionato e coppe, e a fine contratto tornò all’Ajax nel 2006.

L’olandese ha svelato anche un retroscena che prevedeva il suo ritorno al Milan come dirigente. “La trattativa era ad uno stadio avanzato, sarei dovuto arrivare in estate nello staff di Seedorf. Avevo avuto un incontro con Barbara Berlusconi ad Amsterdam, avevo parlato anche al telefono con Adriano Galliani. Il Milan però poi non ha mantenuto le promesse, ha rallentato le cose sempre con una scusa diversa. Era evidente che Clarence era in una posizione difficile”.