Le grandi trattative del Milan - 2009, dal Real arriva una punta olandese

L’asse Milano-Madrid è stato florido di operazioni nell’ultimo trentennio. Tra i vari giocatori che hanno cambiato maglia c’è anche Klaas-Jan Huntelaar, attaccante olandese che dopo una sola stagione in Spagna decise di spostarsi. Un’annata deludente con 8 reti in 20 presenze, spinsero Huntelaar ad accettare la corte del Milan e il 6 agosto 2009 Adriano Galliani raggiunse l'accordo con il Real Madrid per 15 milioni di euro, e dopo aver superato le classiche visite mediche il giocatore firmò un contratto fino al 2013.

In patria Huntelaar è sempre stato considerato uno degli attaccanti più importanti degli ultimi anni, infatti in due stagioni con la maglia dell’Ajax segnò 76 reti in 92 partite, e proprio questa sua freddezza in area di rigore attirò prima il Real e successivamente il Milan. L’esperienza italiana però non è stata fortunata perché dopo appena un anno l’olandese fu ceduto allo Schalke 04 per 14 milioni di euro, operazione che permise al Milan di recuperare l’investimento della stagione precedente e chiudere l’affare Robinho con il Manchester City e soprattutto Zlatan Ibrahimovic con il Barcellona. Tutto avvenne nelle ultime ore di mercato estivo del 2010. “Huntelaar è un ottimo giocatore però è una prima punta e noi abbiamo scelto Ibrahimovic in quel ruolo, ed è per questo che Klaas ha voluto lasciarci”, affermò all’epoca Galliani. Una sola stagione italiana per Huntelaar, arrivato per ricalcare le gesta di Van Basten, e andato via in modo abbastanza deludente, con 7 reti in 25 apparizioni rossonere.