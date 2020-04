Le grandi trattative del Milan - 2009, le due parentesi rossonere di Beckham

vedi letture

Nella storia del Milan ci sono state trattative irripetibili, idee fantasiose che hanno tracciato sicuramente percorsi inediti nel calciomercato italiano. Un esempio calzante può essere il doppio prestito di David Beckham in rossonero. Il primo nel gennaio del 2009 il secondo l’anno dopo (interrotto solo da un infortunio al tendine d’Achille). Tutto nacque nel mese di ottobre del 2008 quando a Galliani venne in mente di sfruttare la sosta del campionato americano per tesserare il giocatore inglese che ai tempi militava nei Los Angeles Galaxy. Beckham non voleva perdere la nazionale e avendo la possibilità di allenarsi a Milanello e di giocare con la maglia rossonera non esitò un secondo ad accettare.

La notizia prima accennata da Galliani e poi confermata da Beckham stesso, divenne ufficiale il 30 ottobre del 2008, con il contratto dell’ex Manchester che sarebbe iniziato solo dal 7 gennaio 2009. ''E' un sogno che diventa realtà'', dice il centrocampista inglese nel comunicato che ufficializza in pratica l'accordo tra il Milan e i Los Angeles Galaxy. Le strade tra Beckham e il Milan potevano incrociarsi già qualche anno prima, ma il Real all’epoca fu più convincente per portarlo a Madrid. Così l’amministratore delegato Adriano Galliani sulla trattativa: “David ha chiesto e ottenuto di giocare nel Milan per non perdere la forma, per essere convocato in nazionale e per dare una mano al nostro club. Ha scelto noi perché, dopo avere giocato nel Manchester United e nel Real Madrid, non poteva che scegliere il Milan».

Lo Spice Boy iniziò ad allenarsi a Dubai con la squadra dal 30 dicembre 2008, ma la prima gara ufficiale la giocò all’età di 33 anni l'11 gennaio contro la Roma, partita che fini 2-2, e il nuovo acquisto entrò positivamente nel secondo tempo. Il 25 gennaio realizzò il primo gol con il Milan al Dall'Ara contro il Bologna. In sei mesi totalizzò 20 presenze (18 in Serie A e 2 in Coppa UEFA) con 2 reti, entrambe realizzate in campionato.

Con il Milan furono sei mesi di luna di miele, entrambe le parti furono talmente soddisfatti del bel rapporto che vollero ripetere l’esperimento l’anno successivo. Beckham firmò nuovamente per sei mesi con i rossoneri da gennaio 2010, ma questa volta un infortunio al tendine d’Achille fece chiudere con largo anticipo la stagione al Milan. Alla fine dell’anno calcistico Beckham tornò in MLS. I numeri totali di Beckham raccontano di 28 presenze e due reti, un’esperienza positiva che il giocatore non perde occasione di sottolineare nelle sue interviste quando gli si chiede del Milan.