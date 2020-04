Le grandi trattative del Milan - 2010, Allegri è il dopo-Leo. Ma che dispetti tra Cellino e Max

L’addio di Leonardo al Milan, nella primavera del 2010, creò un grosso tumulto all’interno della tifoseria rossonera, che si schierò al fianco dell’allenatore brasiliano contestando apertamente, con tanto di coreografia, l’operato di Silvio Berlusconi definito come “Bocciato: assente ingiustificato” prima di Milan-Juventus 3-0 dell’ultima giornata di campionato.

I giorni successivi all’addio ufficiale di Leo, nato dall’incompatibilità caratteriale con il presidente milanista, ecco partire il toto-nomi per la sua sostituzione. Le piste più accreditate sono quelle dell’ex milanista Roberto Donadoni e, soprattutto, Massimiliano Allegri.

Il tecnico del Cagliari ha impressionato parecchio Adriano Galliani, che chiede il benestare a Massimo Cellino per iniziare la trattativa per portare il tecnico-rivelazione della serie A in quel di Milanello. Le voci si susseguono, piovono smentite, fino a quando, il 22 maggio 2010, arriva l’incontro ad Arcore dove Berlusconi si convince. Ma c’è da trattare con il Cagliari e lì ha inizio un infinito stillicidio di dispetti, ripicche, richieste, pretese, incontri sfumati, viaggi a vuoto tra Livorno e la Sardegna, e riunioni infruttuose tra Allegri e il presidente del Cagliari, Massimo Cellino, indispettito per l'atteggiamento dell'ex tecnico nel finale dello scorso torneo, un fastidio che aveva portato all'esonero dell'allenatore livornese nonostante l'ottimo lavoro messo in mostra in rossoblu.

Il 25 giugno, dopo 42 giorni pieni dall’annuncio dell’addio di Leonardo, ecco l’ufficialità: Massimiliano Allegri è il nuovo allenatore del Milan. Non sa ancora che sarà l’ultimo a vincere lo scudetto e a durare più di una stagione e mezza.