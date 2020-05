Le grandi trattative del Milan - 2010, il Boa in comproprietà: tassello importante per lo scudetto

vedi letture

L’agosto del 2010 passa in mezzo ad una sorta di rivoluzione silenziosa da parte del Milan, che poi deflagrerà con gli acquisti di Zlatan Ibrahimovic e Robinho negli ultimi giorni di mercato. Ma poco prima di ferragosto, i rossoneri si muovono in combinata con il Genoa, club con il quale hanno già concluso le operazioni Amelia e Sokratis, per una delle rivelazioni del Ghana al mondiale che si è giocato in Sud Africa.

Adriano Galliani ed Enrico Preziosi si mettono sulle tracce di Kevin-Prince Boateng, che giocava in Inghilterra con la maglia del Portsmouth. A livello prettamente burocratico, l’acquisto lo porta a termine il Genoa, ma dopo una presenza in incognito a Milanello del giocatore, ecco emergere la verità.

Il 17 agosto, il Genoa ne ufficializza l’acquisto per 5,7 milioni più il cartellino di Vanden Borre e il giorno dopo, viene comunicata la cessione in compartecipazione (1 milione) più il cartellino di Giacomo Beretta (che rimarrà al Milan in prestito) da parte del club di via Turati. Boateng, di fatto, non ha praticamente svolto nulla di concreto con il Genoa, andando diretto al Milan.

Dopo una prima fase esplorativa, il Boa diventerà il trequartista-incursore ideale per il 4-3-1-2 di Allegri e risulterà decisivo per la conquista dello scudetto numero 18.