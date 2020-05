Le grandi trattative del Milan - 2011, il Cappellaio matto da Allegri: Cassano è del Milan

Il mercato di gennaio è spesso fatto di opportunità e di pochi soldi spesi. Se sei la squadra prima in classifica, hai più facilità di convincere quei giocatori che, per svariati motivi, hanno deciso di lasciare la loro squadra. Soprattutto se questi tasselli hanno deciso di rompere in maniera burrascosa con la propria squadra.

Nell’inverno che traghetta la stagione 2010-11, Antonio Cassano arriva ad un forte litigio con Riccardo Garrone, presidente della Sampdoria che lo porta a finire fuori rosa. Il patron blucerchiato vuole appellarsi al collegio sindacale per ottenere una sentenza di condanna nei confronti del giocatore, ma il 16 dicembre 2010, il tribunale non dispone la risoluzione del contratto visto che si era trattato di un singolo caso. Ma la vicenda è spigolosa e di difficile gestione, anche perché Antonio è una bomba ad orologeria e non ha intenzione di fare passi indietro (cosa che farà anni dopo sulla vicenda).

L’avvocato Beppe Bozzo, che curava gli interessi Cassano, inizia a proporlo per evitare che il giocatore rimanga fermo e che perda, di conseguenza, il treno della nazionale. Il Milan entra in contatto con la Sampdoria e il 27 dicembre, con il benestare della società ligure, Cassano si aggrega alla squadra di Allegri e parte per Dubai, dove sosterrà il ritiro invernale. Le dirigenze lavorano alacremente per risolvere la questione e così, Il 3 gennaio 2011, primo giorno utile per il calciomercato invernale 2011, è stato depositato negli uffici della Lega Serie A il contratto firmato da Cassano con il Milan.La Sampdoria, lo stesso Cassano e il Milan hanno deciso di dividere in tre parti uguali i 5 milioni di euro da dare al Real Madrid, cifra stabilita al momento della cessione di Cassano alla Sampdoria.

L’apporto di Fantantonio, in termini di assist e gol, sarà importante nella conquista dello scudetto.