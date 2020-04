Le grandi trattative del Milan - 2011, un giovane Faraone sull’asse Genova-Milano

Il Milan l’aveva fatto seguire per un anno intero prima di investire. Stephan El Shaarawy era di proprietà del Genoa ma nella stagione 2010-11 aveva giocato in prestito a Padova dove arrivò a disputare i playoff per salire in serie A. Il Milan intravide le grandi qualità e decise di affondare il colpo nel giugno del 2011. Infatti l’attaccante classe 1992 fu acquistato in compartecipazione dal Genoa per sette milioni di euro più il cartellino di Alexander Merkel, sempre in compartecipazione. I buoni rapporti tra Adriano Galliani ed Enrico Preziosi fecero ottenere ai rossoneri una corsia preferenziale rispetto ad altre società che volvevano prendere El Shaarawy. Ma fu il giocatore a insistere per passare a Milano, considerando anche la sua fede milanista. Operazione condotta dal procuratore Roberto La Florio, ma il ragazzo è sempre stato molto legato alla famiglia e il papà ha avuto un ruolo fondamentale nella sua carriera, così come il fratello Manuel che da lì a poco sarebbe diventato il suo agente. Nel giorno del trasferimento al Milan anche la piazza rossonera aveva percepito la sensazione di aver messo le mani su un grande talento.

Un acquisto di prospettiva che però si dimostrò subito molto valido perché il Faraone con passare delle settimane riuscì ad integrarsi sempre meglio a Milanello. Nell’anno successivo, nel 2012, segnò 14 centri in 19 gare, praticamente fu preziosissimo nel girone d’andata. Complessivamente con il Milan ha collezionato 102 presenze e 27 gol, prima di essere ceduto al Monaco in prestito e poi alla Roma a titolo definitivo per 13 milioni di euro. Un retroscena di mercato racconta che nel luglio del 2013 arrivò da parte dell’Anzhi un’offerta da 40 milioni di euro al Milan, più 7 mln di euro al giocatore, ma il Faraone preferì proseguire in rossonero.