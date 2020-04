Le grandi trattative del Milan - 2014: Bonaventura, il Jack calato sul gong del mercato

vedi letture

Il mercato del Milan dell’ultimo lustro di proprietà Berlusconiana, fatta eccezione per qualche strappo alla regola, ha vissuto sempre di intuizioni da parte di Adriano Galliani e di molti giocatori arrivati in prestito o a parametro zero. Mamma Fininvest aveva chiuso i rubinetti alla società rossonera e aveva dato mandato alle più importanti banche d’affari internazionali di cercare acquirenti. La regola con la quale dovette operare Galliani fu molto semplice: “Faccia con quello che ha a disposizione”. La rabbia della gente montava sui social, ma i tifosi si dovettero accontentare di quello che il Milan riusciva a portare a casa.

L’ultimo giorno di mercato, però, fu pazzesco. I rossoneri avevano raggiunto l’accordo con il Parma per l’acquisto di Jonathan Biabiany, ma le visite mediche effettuate fecero emergere dei problemi cardiaci che stopparono l’operazione. Di fatto, al Milan mancava un giocatore che potesse completare il tridente che Pippo Inzaghi aveva in mente per la sua formazione titolare. Ma ecco palesarsi l’incastro giusto per porre rimedio a quel vuoto.

Giacomo Bonaventura è esploso nell’ultimo campionato con la maglia dell’Atalanta e su di lui c’è forte l’Inter, tanto è vero che l’operazione viene data per fatta da molti. Ma il meccanismo si inceppa proprio alle battute finali, con l’Atalanta che si alza dal tavolo delle trattative. Pier Paolo Marino, insieme a Giocondo Martoelli (allora agente di Bonaventura) provano la mossa e chiamano Adriano Galliani, che sta imbastendo il passaggio di Bryan Cristante al Benfica per 6 milioni. Il giocatore, che è con il suo agente e il dirigente orobico, da subito il suo semaforo verdere e una volta concluso il trasferimento di Cristante in Portogallo, ecco che Milan e Atalanta raggiungono l’accordo per 6 milioni più uno di bonus. Il contratto di Jack viene firmato e depositato poco prima della chiusura del mercato.