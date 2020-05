Le grandi trattative del Milan - 2017, 40 milioni per A. Silva: ma quante difficoltà

vedi letture

Grandi trattative sul piano economico spesso non coincidono con grandi risultati sul campo. Il Milan nel corso della storia ha investito su tanti campioni e sperava di farlo anche con Andrè Silva, acquistato nell’era cinese nell’estate del 2017 per circa 38 milioni di euro commissioni comprese. L’attaccante portoghese, che appartiene alla scuderia Jorge Mendes, fu il risultato di un blitz a Londra dell’ex direttore sportivo Massimiliano Mirabelli, con l’ok di Marco Fassone della componente cinese, proprio con il potente manager portoghese. A 21 anni Silva sbarcò a Milano accolto dalla folla e firmò a Casa Milan un contratto di 5 anni a 2 milioni a stagione e prese la maglia numero nove per la sua prima esperienza all’estero.

Andrè Silva appena sbarcato a Milano fu visto come un vero colpo, perché addirittura Ronaldo si era esposto definendolo “suo erede” per la Nazionale. Ma nei tre anni successivi Silva non ha mai convinto a pieno e soprattutto è mancata quella continuità del grande giocatore. Si tratta di un attaccante molto tecnico ma che tende a sparire dal vivo del gioco e spesso sembra essere poco reattivo in zona gol, divorandosi parecchie occasioni. Al Milan al suo primo anno mise a segno solamente 2 reti in serie A su 24 presenze in rossonero. Poi il prestito al Siviglia e infine all’Eintracht di Francoforte. Silva è ancora di proprietà del Milan ma spera di rimanere in Germania dove ha giocato una discreta annata prima dello stop per l’avvento del coronavirus.