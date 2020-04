Le grandi trattative del Milan - 2017: sognando Aubameyang, ecco arrivare Bonucci

Il closing tra Silvio Berlusconi e Yonghong Li è ormai cosa fatta da almeno due mesi, ed il Milan sta vivendo un’estate da protagonista sul mercato. Tra la fine di maggio e quella del giugno 2017, a Milanello sbarcano a ritmo serrato Musacchio, Kessie, Conti, Rodriguez e Borini. La gestione Fassone-Mirabelli viaggia a ritmo tambureggiante, spendendo decine di milioni per acquistare calciatori che andranno a mutare il volto della rosa che sarà a disposizione di Vincenzo Montella. Dopo il lungo braccio di ferro con Raiola per il rinnovo di Gigio Donnarumma, il Milan è a caccia di un grosso attaccante tanto è vero che si vocifera a più latitudini di un forte interessamento per l’ex milanista Pierre-Emerick Aubameyang, che si è affermato a livello internazionale con la maglia del Borussia Dortmund.

Ma riscontrate le difficoltà per chiudere il colpo e dopo aver impegnato 38 milioni per prelevare André Silva dal Porto, ecco il cambio di rotta. Alessandro Lucci fa capire al Milan che c’è la possibilità di prendere Leonardo Bonucci dalla Juventus, ma bisogna agire in fretta. Il difensore, dopo la delusione della finale di Champions League persa a Cardiff contro il Real Madrid, è a caccia di nuovi stimoli e vuole cambiare aria.

L’operazione si sviluppa rapidamente all’inizio della seconda settimana di luglio. Leo dice subito sì al Milan, che mette sul piatto 42 milioni di euro pagabili in tre esercizi. L’annuncio arriva nella tarda mattinata del 14 luglio e subito dopo l’ora di pranzo, a Casa Milan si riversano almeno 500 tifosi che attendono l’arrivo di Bonucci, per poi esplodere alla sua vista sull’atrio dell’entrata principale della sede rossonera. Gli verrà data la fascia da capitano e la maglia numero 19 (originariamente scelta da Kessie). Ma sarà un matrimonio che durerà appena un anno.