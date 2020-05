Le grandi trattative del Milan - 2019, un Pistolero a cifre record a gennaio

“AC Milan comunica di aver acquisito a titolo definitivo dal Genoa il diritto alle prestazioni sportive di Krzysztof Piatek. L'attaccante polacco ha sottoscritto un contratto che lo lega al Milan fino al 30 giugno 2023”. Con questa nota il club rossonero il 23 gennaio 2019 annunciava l’acquisto di Piatek per circa 33 milioni di euro (numeri svelati dal bilancio del Genoa), cifra record per un acquisto nel mese di gennaio, addirittura versati al Genoa in un’unica soluzione e non a rete come avviene spesso in questi casi.

Cresciuto calcisticamente nel Lechia Dzierżoniów. Nel 2013 viene acquistato dallo Zaglebie Lubin (72 presenze, 15 reti) prima di passare nel 2016 al KS Krakov, dove ha giocato per due stagioni con 63 presenze e 32 reti. All'inizio della stagione 2019/20 il passaggio al Genoa, squadra con la quale ha giocato in campionato 19 partite siglando 13 reti oltre a 2 presenze in Coppa Italia con 6 gol realizzati per un totale di 21 match e 19 reti. Poi l’intervento deciso del Milan sotto suggerimento di Leonardo e Maldini che hanno convinto il fondo Elliott a fare all-in sia sul polacco che sul brasiliano Paquetà.

I primi mesi di Piatek al Milan furono fantastici, al punto che il club sembrava aver sistemato finalmente il problema dell’attacco e della mancanza di gol. Infatti da fine gennaio a maggio il polacco ha siglato 9 reti, partecipando attivamente alla lotta per la conquista del quarto posto, sfiorato all’ultima giornata. Da agosto a gennaio invece solo 4 reti in 18 match di serie A e un certo nervosismo in campo che ha inciso sulle sue prestazioni. L’insoddisfazione crescente di Piatek è sfociata poi nella voglia di cambiare maglia e con l’arrivo ormai certo di Ibrahimovbic il Pistolero ha fatto le valigie e si è trasferito a gennaio scorso all’Hertha Berlino per 28 milioni di euro, cifra che ha permesso al Milan di recuperare l’investimento fatto un anno prima.