Le grandi trattative del Napoli - 1929, il primo colpo da novanta: Vojak per diventare grandi

Antonio Vojak è stato il primo grande idolo della storia del Napoli. E, probabilmente, è stato il primo vero grande colpo del mercato azzurro. Già vincitore di uno scudetto con la maglia della Juventus, il Napoli decise di acquistare l'attaccante nato a Pola, ai tempi (1904) appartenente all'impero austro-ungarico, nel 1929 sborsando una cifra iperbolica per quel calcio. Ecco, il contesto storico fa la differenza. E' la sessione estiva che anticipa il primo campionato italiano a girone unico. Il Napoli, fondato tre anni prima da Giorgio Ascarelli che ne è ancora il presidente, vuole presentarsi a questo nuovo mondo e togliersi di dosso i panni della provinciale del del Girone Sud.

Mercato di follie. E', di fatto, il primo mercato di follie per il Napoli. Il portiere Cavanna dal Vercelli, il terzino Vicenzi dal Torino, la mezzala Mihalic dalla Fiumana, l'ala destra Perani dall'Atalanta e il bomber dei campioni bianconeri Vojak: cinque acquisti per diventari grandi. Quello del bomber istriano è stato fortemente voluto da William Garbutt, il Mister inglese che rivoluzionò il calcio, modificò la metodologia d'allenamento e permise al Napoli di riuscire in quell'obiettivo ambizioso di competere con le giganti del Nord. Vojak accanto a Sallustro, Garbutt aveva il palato fine. L'aveva richiesto lui il centravanti ex Juventus e Ascarelli l'aveva accontentata. Con Sallustro, forma la prima coppia gol azzurra di sempre. Vojak a Napoli scriverà un pezzo di storia che ancora oggi gli vale un posto di spicco negli almanacchi napoletani.