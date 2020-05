Le grandi trattative del Napoli - 1930, Colombari arriva per una grossa cifra

Nel 1930 il calcio era molto diverso da quello di adesso. Era appena cominciato il campionato a girone unico, quello nel quale il Napoli puntava ad allontanarsi dalla provincia ed ergersi a grande squadra anche in ambito nazionale. In un mondo come quello dello sport più praticato d'Italia, che aveva scoperto il professionismo appena quattro anni prima su spinta del Fascismo, si dice chi si affidava anche a qualche sotterfugio per convincere i migliori a sposare il proprio progetto. Giorgio Ascarelli, presidente molto ambizioso, nonché fondatore del club azzurro, avrebbe fatto di tutto per portare nella sua Napoli quelli che oggi vengono chiamati top players. E uno dei tanti con i quali ci riuscì ha una storia particolare.

Investimento enorme. Enrico Colombari era considerato dalla maggior parte degli addetti ai lavori uno dei migliori centrocampisti centrali (all'epoca chiamati centromediani) del nostro campionato. Di proprietà del Torino e perno della Nazionale. Fisico imponente, grande resistenza, temperamento da leader, un asso nell'uno contro uno. Quel calciatore era davvero un pallino di Ascarelli. Al punto che nell'estate del 1930, eludendo anche qualche legge, il patron partenopeo si decise a sborsare una cifra astronomica per quel tempo: 250 mila lire. Ma - leggenda racconta - non bastò quest'investimento inusuale per gli albori degli anni Trenta, dovette aggiungerci anche un premio in nero al giocatore. Da quell'estate, fu soprannominato "O banco 'e Napule" dai tifosi azzurri. Una delle prime follie del mercato alle pendici del Vesuvio.