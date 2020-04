Le grandi trattative del Napoli - 1953, Lauro e il pacco di sigarette come assegno: ecco Bugatti

Con la maglia del Napoli addosso Ottavio Bugatti riuscì a vincere il prestigioso Premio Combi, quello assegnato al miglior portiere della Serie A, nel lontano 1956. Pur non giocando in uno degli squadroni del Nord, riuscì a vestire la maglia della Nazionale in 7 occasioni. I suoi movimenti armoniosi, i suoi virtuosismi a volte fin troppo plateali, i suoi tuffi mai banali fecero innamorare immediatamente il pubblico del San Paolo. Ancora oggi viene ricordato come uno dei migliori estremi difensori della storia azzurra, che ne contiene tanti altri di altissimo livello: Zoff, Carmignani, Castellini, Garella e chi più ne ha più ne metta. Ma Bugatti, per questione di epoca, resta ancora nel cuore dei tifosi.

L'affare. Era il 1953, ovviamente in estate, quando il numero uno nativo di Lentate sul Seveso si vestì d'azzurro. Negli occhi di Achille Lauro, grande protagonista di questa storia, c'era l'ottima stagione della quale s'era reso autore con la maglia della SPAL. Molto interessato, il potente patron del Napoli contattò l'omologo ferrarese Paolo Mazza. Contatti continui e l'accordo non arrivava. Da Ferrara chiedevano 80 milioni, ma Lauro non voleva spingersi oltre i 40. Alla fine, però, si raggiunse un compromesso: 55 milioni di lire. Ma a rendere il tutto speciale è il modo in cui il presidente azzurro li fece recapitare a Mazza. Al momento della stretta di mano tra i due, Lauro scrisse quella cifra su un pacchetto di sigarette 'Turmac' con una semplice firma al di sotto, dicendo al collega di andare in banca con quel pacchetto. Mazza così fece e, incredibilmente, tanto bastò per prelevare 55 milioni in contanti. Come in un film.