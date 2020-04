Le grandi trattative del Napoli - 1978, il n°1 azzurro più forte: Castellini, sbolognato dal Torino

Duecentouno gare giocate in sette anni, gran parte delle quali con prestazioni che valsero tanti punti al Torino. Una firma decisiva sulla Coppa Italia nel 1971, un'altra determinante anche sullo scudetto del 1976 contro gli eterni rivali della Juventus. Luciano Castellini era stato per i tifosi granata un modello in cui identificarsi e da loro, fin dal 1971, il portiere che Gianni Brera amava definire 'Fanfulla' venne ribattezzato 'Giaguaro' per lo spettacolo offerte dalle sue mai banali parate. Dopo sette anni all'ombra della mole, qualcosa cominciò a rompersi nel 1977, quando il patron Orfeo Pianelli decise di acquistare il più giovane e promettente Terraneo. In quella stagione il presidente spingeva per far giocare lui e non il trentaduenne Castellini. E fu a quel punto che anche l'estremo difensore dovette prendere una decisione.

Ecco il Napoli. Castellini stesso, qualche anno fa, ha spiegato che l'addio al Torino "fu una grande sofferenza". E il Napoli, in questo, fu "la mia rivincita". Perché, a dirla tutta, quando nel 1978 fece la sua scelta e comunicò al club la volontà di andar via, dall'altro lato non ci fu alcun segno di riconoscenza. Il portiere dei miracoli ai rigori contro Rivera in Coppa Italia veniva messo sulla lista cessione senza alcun problema. Qui entrò in gioco il Napoli. Corrado Ferlaino, fiutando come al solito situazioni del genere, decise di fiondarsi sulla preda. Non fu complicato trovare l'accordo con il Torino, che di fatto lo sbolognò. E nel suo settennato in azzurro, poi, Castellini la rivincita se l'è presa eccome: idolo indiscusso, insuperabile nelle sue duecentodue partite all'ombra del Vesuvio. Per tanti, considerando soltanto gli anni trascorsi con la maglia partenopea, Castellini è il portiere più forte che mai si sia visto al San Paolo.