Le grandi trattative del Napoli - 1985, il partner perfetto per Diego: Allodi fa l'affare Giordano

Ma.Gi.Ca.. Maradona, Giordano e Carnevale. E poi divenne Maradona, Giordano e Careca. Di Diego si è già detto tutto. Ma se nella sua era al Napoli è riuscito vincere ciò che non s'era mai raggiunto in passato e non è stato mai più raggiunto in futuro, una buona parte di merito va anche agli altri due. Bruno Giordano, ad esempio, fu un perno del triennio del primo scudetto colorato d'azzurro. Le combinazioni veloci, le triangolazioni negli spazi stretti, la capacità di attaccare sempre gli spazi giusti di quei due, lui e Maradona, erano uno spettacolo per gli occhi. Sulla Coppa Italia portata a casa, la firma più importante è stata sua: capocannoniere con 10 gol. Storia del club. E, senza i problemi della Lazio, questa storia forse non sarebbe mai iniziato.

La trattativa. Acquistarlo fu un'intuizione di Italo Allodi. Giordano, trasteverino d'origine e laziale nel cuore, per un'intera carriera non volle muoversi da Roma, al punto di rifiutare la Juventus nell'estate del 1984. Dal 1975 al 1985, dieci anni alla Lazio con alcuni momenti di bassi, come il coinvolgimento nello scandalo scommesse e la squalifica conseguenti, ma soprattutto con alti, altissimi. I livelli delle sue prestazioni, soprattutto. Bandiera biancoceleste. Ma, proprio poiché rifiutò la cessione un anno prima, fu quasi costretto ad andare via quello dopo. La sua permanenza alla Lazio nel 1984 bloccò il mercato e, dopo alcuni provvedimenti infausti, il sodalizio biancoceleste finì per retrocedere. Per questo, nell'estate del 1985, il bomber aveva già le valigie alla porta. Allodi capì che era un affare irripetibile e si fiondò su di lui. Sbaragliò velocemente la concorrenza perché intravide in lui l'attaccante perfetto per affiancare le doti di Maradona. Al di là del finale, i tre anni di Giordano al Napoli vivono ancora oggi nei ricordi di chi ha il cuore azzurro.