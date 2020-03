Le grandi trattative del Napoli - 2010, vittoria del silenzio: Man City e Inter beffati per Cavani

A Palermo, dopo la stagione 2009/10, alcuni dirigenti rosanero sussurravano, senza alzare la voce per un po' di pudore, che quel ragazzino arrivato dall'Uruguay con l'acne giovanile e l'apparecchio ai denti potesse raggiungere i primi 3-4 attaccanti al mondo. Gaetano Miccichè, vicepresidente di quel Palermo, qualche anno dopo lo ribadirà con orgoglio, forte dei fatti che alla fine gli hanno dato ragione: Edinson Cavani sotto solo a Lionel Messi e Cristiano Ronaldo, allo stesso livello di qualche altro campione, sicuramente più forte della maggior parte degli attaccanti della Serie A. Ma questa è una storia più recente. Nata in Sicilia, sviluppatasi ed esplosa a Napoli, consacratasi poi definitivamente al grande calcio nella bella Parigi dei multimilionari. Ma se Cavani è diventato Cavani lo deve soprattutto ad un club e un allenatore: il Napoli e Walter Mazzarri.

Via da Palermo. Che l'attaccante uruguayano si sia vestito d'azzurro è naturalmente cosa nota, ma perché decise di lasciare Palermo? A Viale del Fante ancora si mangiano le mani, hanno impressa nella testa quella cessione dolorosa, ma necessaria e voluta da altri, non da chi comandava in società. Nell'ultima stagione in rosanero, Edi era stato vittima di un brutto episodio che spazzò via definitivamente la magia che s'era creata. Fu inseguito in auto da un gruppo di uomini violenti che volevano colpirlo. Sfuggì al raid ma ne restò assolutamente scosso. Neppure la Digos, terminate le indagini, seppe dare una spiegazione certa su quanto accaduto. Al suo quarto anno in rosanero, era tutto finito. Il centravanti sudamericano chiese la cessione a fine stagione e Zamparini, vulcanico e a volte insopportabile quanto volete, ma di certo umano ed empatico, venne incontro alla volontà del giocatore.

Napoli beffa Man City e Inter. La prima squadra a mettere gli occhi su Cavani fu il Manchester City, più volte ospite del Palermo al Renzo Barbera nelle persone degli osservatori, che col taccuino alla mano si segnavano ogni dettaglio che li aveva colpiti o su cui si doveva lavorare per migliorare. Ciononostante, malgrado un forte interesse, dall'Inghilterra non vollero soddisfare le richieste economiche di Zamparini. Non si andò oltre un semplice sondaggio, ma sulle tracce di quel bomber (che ancora non vedeva la porta come negli anni successivi) anche l'Inter c'era con prepotenza. Appena sentito il prezzo, 15-17 milioni, Moratti e i suoi uomini si ritirarono dalla corsa. Del Napoli non c'era traccia. Nessuno lo sapeva, nessuno ne scriveva. E invece, con un esborso da 16 milioni più uno di bonus se Edi avesse segnato 10 gol (e ne fece più del doppio), fu proprio De Laurentiis a spuntarla. "Il segreto è stato di non far sapere il nostro interessamento. Queste fughe di notizie costano, bravi Bigon e Mazzarri a non farsi sfuggire una sillaba", dirà poi De Laurentiis in quell'estate del 2010, a colpo fatto. La vittoria del silenzio.