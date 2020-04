Le grandi trattative del Napoli - 2013, ecco il pupillo di Mourinho: Callejon è un affare-lampo

Otto milioni e ottocentomila euro: un'inezia. Tanto costò al Napoli il cartellino di José Maria Callejon nel 2013, quando le cifre del mercato erano sicuramente più basse degli ultimi tempi, ma in giro per l'Europa esterni di questa portata venivano venduti tranquillamente al triplo, anche al quadruplo di quei soldi. Un affare pazzesco per il club azzurro, che ancora oggi sta avendo i benefici di quella che fu una diretta richiesta di Rafael Benitez.

La richiesta. Appena insediatosi sulla panchina del Napoli, il primo nome che il manager spagnolo avanzò all'accoppiata De Laurentiis-Bigon fu quello dell'ala spagnola, che al Real Madrid era stato il pupillo di Mourinho, ma nella nuova gestione faceva fatica a trovare spazio. L'arrivo di Isco quell'estate, poi, gli chiuse definitivamente le porte dell'undici titolare. Nacque da qui la voglia, decisiva poi ai fini dell'affare, del classe '87 di lasciare la Casa Blanca nella quale era tornato appena due anni prima.

Affare-lampo. Era giugno 2013 e quello ancora oggi viene definito il più importante mercato dell'era-De Laurentiis in casa azzurri. Il grande regista, come detto, fu Rafa Benitez. E ogni grande regista ha una grande spalla. Quella dell'ex Liverpool era (ed è) il suo agente, Manuel Garcia Quilon, lo stesso di Callejon. Da quando l'allenatore avanzò la sua idea al momento dell'ufficialità passò appena una settimana. Una trattativa lampo, negli ultimi sette giorni di giugno, che andò in porto grazie ad una breve opera di convincimento di Benitez. D'altronde, una volta acquisita c'è la volontà da tutte e tre le parti in causa, non è complicato. Guardandola oggi, per il Napoli questa è sicuramente una delle operazioni più fruttuose della sua storia recente.