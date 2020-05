Le grandi trattative del Napoli - 2014, affare-lampo Ghoulam: merito di Bigon, Benitez e Damiani

Ad inizio stagione 2017/2018 Faouzi Ghoulam era considerato tra i migliori terzini sinistri del mondo. Poi, purtroppo, un doppio infortunio molto grave ne ha frenato la crescita esponenziale che aveva avuto sotto la gestione Sarri e da quei problemi non s'è mai più ripreso. Eppure, per molto tempo il Napoli ha avuto a disposizione uno dei migliori interpreti del ruolo: terzino moderno, europeo, bravissimo a spingere e migliorato a dismisura anche in fase difensiva, eliminando tanti dei suoi limiti di copertura. A quel tempo era appetito da tutti i top club d'Europa, ma quando il Napoli lo acquistò nel lontano 2014 era un semi-sconosciuto accolto da una critica che storceva il naso.

Trattativa-lampo. Ghoulam sbarcò in Italia dopo quattro stagioni di apprendistato al Saint-Etienne. A 23 anni, aveva avuto una crescita progressiva, un'affermazione lenta. In Ligue 1 era uno dei migliori esterni mancini nell'annata 2013/14 e quello convinse il Napoli ad affondare il campo. Il merito va agli osservatori, ovviamente, ma soprattutto alla visione lungimirante di Riccardo Bigon, il direttore sportivo di quel periodo, e Rafa Benitez, che di giovani talenti se n'è sempre inteso. E una parte dei ringraziamenti, poi, andarono anche a Oscar Damiani, intermediario per il campionato francese, grande regista dell'affare e bravo a trovare immediatamente il sostituto per il Saint-Etienne (Tremoulinas). Un affare-lampo, tutto per il verso giusto: 5,5 milioni di euro ai francesi e l'altro terzino già in casa per loro. In meno di una settimana Ghoulam diventò azzurro. E la speranza dei tifosi è che possa tornare ad essere quello che nei primi anni di Napoli ha strabiliato tutti.