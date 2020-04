Le grandi trattative del Napoli - 2014, Liverpool e Fiorentina anticipati per Jorginho

Jorginho dall'Hellas Verona al Napoli per un totale di meno di 9 milioni di euro. Jorginho dal Napoli al Manchester City, qualche anno dopo, ad un prezzo sestuplicato. Basta questo per comprendere che l'intuizione del 2014 è stata una delle più fruttuose della sotria del club azzurro: ben 54 milioni di plusvalenza, praticamente la più alta mai messa a segno da De Laurentiis insieme a quella per la cessione di Higuain alla Juventus. E poi c'è tutto quello nel mezzo. Quei quattro anni partiti con tanti bassi a causa della difficoltà a giocare nel modulo di Benitez. Trasformatisi in alti, altissimi, quando poi sulla panchina partenopea s'è seduto Maurizio Sarri, del quale è diventato pupillo. Ed è proprio qui, nel rapporto Sarri-Jorginho, che risiedono le fortune economiche e sportive che questo calciatore ha permesso di ottenere alle pendici del Vesuvio.

L'affare. L'operazione nasce grazie alla straordinaria metà di stagione del centrocampista italo-brasiliano all'Hellas Verona. Era settembre 2013 e Jorginho si affacciava alla Serie A con una valigia piena di sogni (anche azzurri). Il Napoli già lo seguiva e, dopo aver intensificato le osservazioni col suo approdo nella massima serie, decise di affondare il colpo nel mese di gennaio. Stringendo i tempi, perché la concorrenza non mancava. C'era il Liverpool, che necessitava di un playmaker per il suo gioco palla a terra e spinto. C'era anche la Fiorentina, una soluzione per nulla sgradita al giocatore. Ma il Napoli anticipò tutti, strappando la metà del suo cartellino per quasi 5 milioni di euro. Stretta di mano tra Sean Sogliano, allora d.s. degli scaligeri, e Riccardo Bigon, omologo azzurro. Tutto fatto: a gennaio 2014 Jorginho passa in azzurro (a metà). L'estate successiva, poi, comproprietà rinnovata e quella dopo, con l'approdo di Sarri (perfetto per le sue caratteristiche), il riscatto definitivo per altri 4 milioni. E chi avrebbe mai immaginato che nel 2018 sarebbero diventati poi ben 60 (e 3 di bonus).