Le grandi trattative del Napoli - 2015, la trattativa più estenuante per Giuntoli: arriva Allan

Da un anno e mezzo a questa parte, in chiave mercato il Napoli sta facendo i conti con le sirene provenienti dall'estero per Allan. Il centrocampista brasiliano a gennaio 2019 è stato ad un passo dal PSG, ma il presidente De Laurentiis non ha voluto dirgli addio nel mezzo di una stagione che lo vedeva ancora protagonista alle spalle della Juventus. E in estate? Stesso discorso: vendere Allan vorrebbe dire indebolire la squadra. Si parla di cifre astronomiche, oltre i 50 milioni. E se davvero dovesse essere venduto a tanto per il Napoli sarebbe una plusvalenza enorme.

L'approdo in Italia. Allan sbarcò in Italia nel lontano 2012, aveva appena 21 anni ma già una famiglia che gli aveva ben saldato la testa sulle spalle. Quell'anno avrebbe potuto vestire la casacca nerazzurra dell'Inter, ma un problema circa lo slot di extra-comunitario fece saltare all'ultimo la trattativa. I club meneghino lo aveva in pugno, il mediano che all'epoca giocava nel Vasco da Gama aveva già la valigia pronta. Poi, però, si fece viva anche l'Udinese, capace di rigirare le problematiche con l'Inter a proprio favore e, alla fine, di accaparrarselo per 3 milioni di euro.

La trattativa estenuante. Tre anni più tardi, nell'estate del 2015, Allan passò al Napoli. E questo trasferimento fu tra i più complicati della storia recente azzurra. Tra i club di De Laurentiis e dei Pozzo c'è una grandissima affinità e le trattative si sono susseguiti in quantità nel corso degli anni, ma l'Udinese è bottega cara e chiedeva anche qualche contropartita tecnica per lasciarlo andare. Cristiano Giuntoli ci lavorò a lungo e invischiò nell'affare anche altri azzurri. In primis Duvan Zapata, che con Sarri avrebbe trovato poco spazio e fu mandato in prestito biennale ai friulani. Ma se l'affare per un periodo si bloccò fu a causa del rifiuto di Gokhan Inler al Watford. Alla fine i Pozzo per il proprio club inglese dovettero accontentarsi di Miguel Angel Britos, del prestito biennale di Zapata e di 12 milioni di euro. Col senno di poi, un altro grande affare firmato Giuntoli: "La trattativa più estenuante della mia carriera", ha poi raccontanto.