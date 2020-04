Le grandi trattative del Napoli - 2016, Milik per l'eredità di Higuain. Con un giallo sulle cifre

vedi letture

Un'annata in Olanda per attirare a sé gli occhi degli scout, un Europeo per convincere definitivamente Aurelio De Laurentiis a sborsare una cifra quasi da record per il Napoli. Arkadiusz Milik finì sul taccuino del club azzurro nel novembre del 2015, quando gli osservatori che si occupavano (e occupano) dei campionati belga e olandese avevano fatto tappa ad Amsterdam e avevano intravisto in quell'attaccante alto e magro del 1994 un prospetto. Nessuno si sarebbe aspettato che nell'arco di 7-8 mesi alla squadra di Sarri sarebbe servito un attaccante, visto che in rosa c'era Gonzalo Higuain che pareva trovarsi a meraviglia col nuovo allenatore. E nessuno si sarebbe aspettato che nello stesso tempo quel centravanti polacco potesse crescere al punto da raccoglierne l'eredità.

Da Gonzalo ad Arek. Intanto in quell'annata il bomber argentino aveva battuto ogni record: 36 gol in campionato, un primato che resiste tuttora. Ma in una notte di mezza estate voltò le spalle al Napoli, volò a Madrid per le visite mediche con la Juventus, di nascosto, e scatenò la rabbia dei napoletani. Difficile accontentarli, dopo la cessione del calciatore più forte della rosa, ma con 90 milioni in cascina De Laurentiis sognava Icardi. Ma, conoscendo le difficoltà per acquistarlo, si cautelò con un altro profilo che - a sua detta - poteva diventare anche più forte dell'attaccante dell'Inter. Milik con il gol all'Irlanda del Nord all'Europeo del 2016 convinse definitivamente De Laurentiis.

Giallo sulle cifre. Ma quanto fu pagato realmente? La domanda è lecita perché all'epoca, quasi quattro anni fa, ci fu un piccolo giallo sulle cifre sborsate. L'agente di Milik, Przemyslaw Pantak, in un'intervista svelò che il Napoli aveva sborsato 31 milioni più 4 di bonus, smentendo poi il virgolettato. Dopo l'ufficialità, arrivò l'Ajax a fare chiarezza: 32 milioni più uno di bonus, un investimento minore solo a quello fatto per Higuain tre anni prima. La trattativa tra Lancieri e Napoli fu molto complicata perché dall'Olanda, complici le prestazioni di Arek all'Europeo, alzavano la posta. De Laurentiis, poco prima di annunciarlo, disse che sarebbe stato un affare da 25 milioni più bonus. Invece alla fine fu costretto a metterne in tavola 7 in più.