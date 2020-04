Le grandi trattative del Napoli - 2019, colpo più costoso della storia: Lozano, pupillo di Ancelotti

Quando arrivi al Napoli con il bigliettino da visita del colpo più caro della storia del club, è scontato che le aspettative su di te siano altissime. Quarantadue milioni di euro, spicciolo in più, spicciolo in meno. Si fa anche fatica a scriverlo. E' questo il prezzo e il peso che Hirving Lozano, 24 anni dal Messico, s'è portato dietro all'alba della sua prima esperienza nel calcio che conta. Lui, il ragazzino nato a Città del Messico, sbocciato in patria al Pachuca ed esploso in Olanda al PSV s'è ritrovato in una realtà nuova, a pochi giorni dall'inizio del campionato, catapultato nella partita più difficile (con la Juve), di punto in bianco. E al suo primo anno in azzurro non ha ancora giustificato l'investimento storico fatto dal Napoli. E lo sforzo anche di energie per portare a termine una trattativa in cui De Laurentiis s'è dovuto arrendere.

La trattativa. La storia tra Hirving Lozano e il Napoli nasce nel giugno denl 2018. Carlo Ancelotti, nuovo allenatore del Napoli, prima di cominciare la sua esperienza ne ha un'altra da portare a termine, quella da commentatore tecnico per la televisione messicana di tutte le partite del Messico al Mondiale. E lì, in Russia, scocca la scintilla. Un lampo di Lozano contro la Germania ebbe come diretta conseguenza l'iscrizione alla wishlist del nuovo allenatore azzurro. Un affare, dunque, nato nel 2018 e concluso oltre un anno dopo. I primi contatti con Mino Raiola, un osso duro si sa, risalgono a quell'estate e restano forti fino a maggio dell'anno successivo, quando durante un summit a casa Ancelotti si fa presente che il PSV non si smuove da quei 42 milioni della clausola di risoluzione. De Laurentiis, così, finge di disinteressarsi, cerca alternative. Il nome di Lozano a giugno e luglio si perde nei meandri di James Rodriguez e tutta la storia del muro contro muro con il Real Madrid. Ma in una notte di mezza estate la pista si riaccende, proprio perché si spegne quella legata al colombiano. Il Napoli vira forte su Lozano e si convince a sborsare quella cifra storica che oggi Lozano si porta sul groppone.