Le grandi trattative del Napoli - 2019, Raiola detta le condizioni e Manolas arriva via clausola

In casa Napoli l'ultima sessione di calciomercato estiva, la prima (vera) e unica condotta da Carlo Ancelotti, è stata la più onerosa della storia del club. In meno di tre mesi Aurelio De Laurentiis ha firmato due dei tre colpi più costosi sia della sua gestione che dell'intero trascorso della società nata nel 1926. Il primo, in ordine di spesa (di cui abbiamo già parlato qui), è Hirving Lozano, acquistato per 42 milioni di euro circa dal PSV. Ma il primo di quell'estate, in senso strettamente cronologico, è stato Kostas Manolas, approdato alle pendici del Vesuvio dopo essersi consacrato alla Roma come uno dei tre più forti centrali del nostro campionato e tra i migliori interpreti del ruolo del calcio europeo.

Clausola. Il Napoli si mette sulle tracce del difensore greco alla fine della stagione passata, una volta ricevuta da Albiol la notizia che non avrebbe rinnovato il suo contratto e che dunque sarebbe andato via. Ad Ancelotti serve ovviamente un sostituto e ne serve uno di gran spessore se si vuole pensare di dar fastidio alla Juventus anche nel campionato successivo. L'assist arriva dalla Roma, che entro la fine di giugno 2019 avrebbe dovuto portare a termine una cessione onerosa per la questione Financial Fair Play. Su Manolas pende una clausola da 36 milioni di euro, neanche esagerati se si pensa ai valori degli altri centrali d'Europa, ma il Napoli prova a trattare per abbassare il prezzo. Sulle tracce del giocatore c'è anche la Juventus, così il Napoli per anticipare tutti tiene contatti costanti con il procuratore del ragazzo nell'ultima settimana di giugno.

La regia di Raiola. Sono proprio questi contatti quelli che poi risultano decisivi, oltre a quelli con la Roma naturalmente, che per venire incontro a De Laurentiis e Giuntoli è pronta a pagare un po' di più Amadou Diawara, pronto a fare il percorso opposto. Il grande architetto dell'affare è come al solito Mino Raiola, l'agente di Manolas. La negoziazione con il potente agente italo-olandese dura tre giorni in totale prima di raggiungere un'intesa. Ma alla fine l'accordo c'è: 36 milioni totali, 33,3 alla Roma e 3,7 al giocatore. E la promessa del club giallorosso di portare nella Capitale Diawara per 21 milioni di euro. A dettare le condizioni più di tutti è Raiola, che nelle tre giornate di Manolas-Napoli detta le condizioni e ottiene tutto ciò che vuole: quinquennale ricco e centralità nel progetto. Il 30 giugno Manolas diventa ufficialmente un giocatore del Napoli.