Le grandi trattative del Parma - 1994, la prima tappa della carriera di Stefano Fiore

Se a vent’anni giochi da titolare una finale di Coppa Uefa dopo un decina di presenze in Serie B hai sicuramente un talento speciale. Parliamo di Stefano Fiore, che nell’estate del 1994 arriva a Parma dal Cosenza, ad appena diciannove anni. Cresciuto nel settore giovanile del Cosenza, squadra della sua città e in cui ha sempre giocato, Fiore trova il suo esordio fra i professionisti nella stagione 93-94 grazie a Mister Silipo, che lo osservava da tempo fare grandi cose con i ragazzini delle giovanili. La sua prima stagione tra i grandi è entusiasmante: gioca 12 gare tra Serie B e Coppa Italia, segnando anche una rete ma più che in numeri sorprendono le qualità di questo ragazzo. A fine stagione la decisione difficile ma necessaria: lasciare la sua Cosenza e iniziare un viaggio lungo diciotto anni che lo porterà a giocare in tutta Italia e anche all’estero, con una parentesi al Valencia in Spagna.

E l’estate ’94 è la prima tappa di questo lungo viaggio, il Parma. Sempre attenti al mercato dei giovani, Fiore ruba l’occhio degli osservatori del Parma che in estate si presentano alle porte del Cosenza chiedendo il gioiellino locale. C’è concorrenza, Fiore non è passato inosservato e su di lui si dice un gran bene, ma il Parma essendosi mosso prima della concorrenza riesce a strappare il diciannovenne ai calabresi. L’inizio non è facile, il Parma lotta per posizioni importanti e non è facile imporsi. Esordisce in A a inizio dicembre, e piano piano si inserisce nei ranghi di Scala. Per una serie di incredibili situazioni, tra infortuni e squalifiche, a fine anno il ragazzino parte titolare nella gara di ritorno della finale di Coppa Uefa contro la Juventus, competizione vinta dai crociati. "Quando arrivai a Parma lo feci da semi sconosciuto, come era normale che fosse. Nonostante questo però, mi ritagliai il mio spazio. Per varie squalifiche ed infortuni giocai da titolare la finale di coppa UEFA, che vincemmo. Che gioia fu quella!” - racconterà Fiore anni dopo.

Per fargli fare le ossa il Parma decide di farlo scendere di categoria per un prestito formativo: fa un anno a Padova e uno al Chievo in B, tornando a Parma nell’estate del ’97. Cresciuto e più maturo, Fiore esplode definitivamente, diventando uno dei giovani più interessanti del panorama italiano e venendo ceduto nell’estate del ’99 all’Udinese, espressa richiesta di De Canio. Prima di lasciare Parma ha il tempo di partecipare alla gloriosa annata 98-99, in cui il Parma vince Coppa Italia e Coppa Uefa, con il centrocampista offensivo tra i protagonisti. Chiude la sua avventura in Emilia con 106 presenze e sei reti.

