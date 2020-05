Le grandi trattative del Parma - 1996, Strada segue Ancelotti dalla Reggiana

vedi letture

Estate 1996. Dopo una stagione sorprendente alla Reggiana, con cui aveva conquistato la promozione in Serie A, Carlo Ancelotti viene convinto da Calisto Tanzi, che sceglie lui come condottiero del suo giocattolo magico Parma, dopo la chiusura del ciclo Scala. La stagione precedente non era andata granché bene per i crociati: iniziata con grandi speranze, con l’acquisto di Hristo Stoichkov, la stagione dei ducali era partita bene, ma subito dopo i primi passi la squadra di Scala, ormai a fine ciclo, crollò, classificandosi sesta in campionato e uscendo al primo turno di Coppa Italia e ai quarti di finale di Coppa delle Coppe. La scelta di Ancelotti voleva essere una rottura con il passato: pupillo di Sacchi, oltre ad essere un ex calciatore proprio dei ducali, era riuscito a riportare in A la Reggiana alla sua prima stagione in assoluto da tecnico, guadagnandosi la fiducia di Tanzi. Prima di firmare con i crociati però, Ancelotti strappò una “promessa” al suo presidente: avrebbe firmato con il Parma, però con lui sarebbe arrivato anche Pietro Strada.

Reduce da una stagione entusiasmante, Pietro Strada era stato il vero ago della bilancia di quella Reggiana, tanto freddo quanto decisivo nei momenti del bisogno. Era arrivato appena dodici mesi prima, dalla Salernitana, dove ancora oggi è un idolo incontrastato. A Salerno giocò tre anni, due campionati di C1 e uno di B, prima del passaggio in Emilia alla corte di Ancelotti. Con il futuro tecnico del Milan è amore a prima vista, e Strada diventa una pedina fondamentale dello scacchiere del tecnico di Reggiolo. Tant’è che è proprio lui a volerlo a Parma appena compiuto il grande salto.

Il Parma si siede al tavolo con la Reggiana ad inizio estate, conscio che non sarà facile strappare agli odiati rivali uno dei giocatori migliori, soprattutto dopo avergli soffiato già l’allenatore. La trattativa è complessa, ma riesce ad andare a buon fine. Alla Reggiana tre miliardi e mezzo, con Strada che firma un triennale. La sua parentesi a Parma sarà costellata di tanta sfortuna con due gravi infortuni che gli spezzeranno un po’ le ali. Uno di questi, in Champions League contro il Borussia Dortmund, non gli permetterà di esordire in Nazionale, dopo che il CT Cesare Maldini si era convinto che fosse giusto dare un'opportunità a quel talentoso centrocampista. Lascerà Parma dopo due stagioni, con 36 presenze e 5 reti, per l’ambizioso e istrionico Perugia di Gaucci.

Le grandi trattative del Parma: Brolin incanta, Scala si innamora

Le grandi trattative del Parma: Bojinov torna in Italia

Le grandi trattative del Parma: Paolo come Fabio, Cannavaro a Parma

Le grandi trattative del Parma: Brighi in comproprietà dalla Juve