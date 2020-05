Le grandi trattative del Parma - 1997, dopo una trattativa lunghissima dal Milan ecco Blomqvist

Estate 1997. Il Parma è reduce dalla miglior stagione di sempre in Serie A, con il nuovo tecnico Carlo Ancelotti, subentrato nel corso dell’estate a Nevio Scala giunto a fine ciclo, che ha guidato la squadra al secondo posto in classifica, alle spalle della Juventus e ad un passo dallo scudetto. Nell’estate ’97 Tanzi vede a portata di mano l’obiettivo scudetto, e decide dunque di tenere in rosa tutti i suoi gioielli, provando a potenziare la rosa con rincalzi di qualità e possibili titolari. Dopo qualche buon colpo, il mercato si blocca su una trattativa lunghissima, quella per lo svedese Jesper Blomqvist del Milan.

Dopo gli inizi nel club di casa, l’Umea, in Svezia, Blomqvist ruba l’occhio al più titolato Gotenborg, che lo acquista nel ’93 e ne fa una colonna della squadra. Dopo un triennio ottimo, Blomqvist decide di tentare il salto nel calcio italiano, con il Milan che lo porta in Italia nel gennaio ’97, per richiesta di Arrigo Sacchi, subentrato a Giorgio Morini sulla panchina rossonera. In sei mesi viene spesso impiegato come rincalzo, ma gode della fiducia della società, che sa di aver comprato un possibile protagonista del calcio europeo. A 23 anni è pronto per l’esplosione definitiva, e si prepara a cominciare la stagione ’97-98 con il Milan da protagonista, forte del grande appoggio che trova in Fabio Capello, nuovo tecnico rossonero e che ha un debole per lui.

Blomqvist però ha anche un altro grande allenatore che farebbe follie per averlo, Sir Alex Ferguson, che già dai tempi del Gotenborg lo corteggia. E nell’estate ’97 suona la carica, provando a strapparlo al Milan, offrendo addirittura 13 miliardi di lire, più del doppio di quanto i rossoneri lo avevano pagato sei mesi prima. Ma il club di Via Turati non vuole venderlo, ha paura di perdere ancora un giovane talento che esploderà altrove, come proprio in quegli anni era accaduto con Patrick Vieira. Ma la concorrenza al Milan è molto alta, e quindi si valuta l’ipotesi prestito: e a quel punto spunto il Parma. I crociati, interessati allo svedese, vorrebbero rilevare integralmente il suo cartellino per un esborso di circa dieci miliardi, ma per i motivi sopra citati il Milan lascerebbe partire il ragazzino svedese solo in prestito. Per far spazio in rosa i crociati vendono al Napoli Reynaldo Pedros, tentando l’assalto a Blomqvist. Lo svedese, dal canto suo non si sbilancia: prende tempo, vorrebbe restare al Milan e lo fa capire con dichiarazioni diplomatiche: "Io vorrei restare al Milan. Qui la concorrenza e' dura, ma non ho intenzione d'andare via”. Settembre è ormai cominciato, ma Blomqvist non pare convinto. Milan e Parma hanno una base d’accordo per il prestito, ma lo svedese tentenna, anche “consigliato” da Fabio Capello che lo vorrebbe trattenere. A metà settembre Galliani e Stefano Tanzi si sentono al telefono, con il presidente crociato irritato dai movimenti di Capello. Galliani sistema tutto, e nel pomeriggio si incontra in sede con il ragazzo, l’agente Damiani e il ds Larini. Si chiude quel giorno. A Parma Blomqvist giocherà 28 gare in una stagione complessa per i crociati, segnando una rete. A giugno seguente tornerà al Milan, che cederà definitivamente alla corte di Ferguson, vendendolo allo United. Con i diavoli rossi vincerà tutto, seppur da rincalzo.

