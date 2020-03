Le grandi trattative del Parma - 1998, Veron strega Tanzi. 60 miliardi alla Lazio

E’ l’estate 1998, in Francia si giocano i mondiali, la Juventus ha da poco vinto il suo 25esimo titolo di campione d’Italia e il Parma ha salutato Carlo Ancelotti per sostituirlo con Alberto Malesani dopo il sesto posto in campionato. In quella rovente estate, il Parma di Calisto Tanzi piazza uno dei colpi più importanti della sua storia, assicurandosi per la cifra di 35 miliardi (circa 17 milioni e mezzo di euro attuali) la Brujita Juan Sebastian Veron, centrocampista argentino, titolare della nazionale albiceleste, proveniente dalla Sampdoria. Veron era arrivato in Italia due anni prima, con l’allenatore dei blucerchiati Sven Goran Eriksson che costrinse la presidenza a sborsare 6 miliardi per portarlo nel vecchio continente. 61 presenze e 7 reti dopo e Veron lascia Genova per Parma, città dove rimarrà solo un anno ma lasciando grandi ricordi. La stagione magica 98-99 regala al Parma di Malesani la qualificazione in Champions League ma soprattutto la vittoria della Coppa Uefa in finale contro il Marsiglia per 3-0 e il trionfo in Coppa Italia, nella doppia sfida contro la Fiorentina. Al termine della stagione la Brujita venne venduto alla Lazio di Cragnotti per la cifra di 60 miliardi, dove vincerà tra le altre cose una Coppa Italia e lo scudetto.