Le grandi trattative del Parma - 1999, dopo aver incantato a Salerno Di Vaio passa al Parma

Estate 1999. Dopo una stagione da incorniciare il Parma di Calisto Tanzi non vuole certo fermarsi. Il patron, dopo i successi europei, vuole puntare a quel maledetto scudetto, troppe volte sfuggito nonostante la competitività della rosa. Decide così di buttare l’all-in sul mercato, strappando per 70 miliardi il capocannoniere Marcio Amoroso all’Udinese. Non pago, porta in Emilia anche quel talento di Ariel Ortega, fortissimo ma troppo spesso discontinuo, L’estate ’99 però è anche l’estate dell’arrivo a Parma di Marco Di Vaio, giovane punta con il gol nel sangue, reduce da due splendidi anni a Salerno.

Cresciuto nel settore giovanile della Lazio, Di Vaio non convince i romani, che lo cedono per la cifra record di cinque miliardi alla Salernitana in B, l’acquisto più caro di sempre fino ad allora. A Salerno Di Vaio esplode, con una media pazzesca di un gol ogni due partite: al primo anno trascina i campani alla promozione in A, da capocannoniere, mentre nel secondo, nonostante 13 gol, non riesce a salvare i granata, che tornano immediatamente in cadetteria. E proprio in quell’estate il Parma lo acquista.

Di Vaio ha impressionato molti in quel primo anno di Serie A e in tanti lo vogliono. La B ormai gli sta stretta e l’unica certezza è che non tornerà a Salerno dopo le vacanze, ma rimarrà in Serie A, a giocarsi magari qualcosa di importante. Lo vorrebbe la Juve, che sonda il terreno ma molla subito il colpo, piace anche alla Lazio che vorrebbe riportarlo a Formello, ma il guizzo decisivo lo piazza il Parma, che a fine maggio definisce il suo passaggio in Emilia. A Parma Di Vaio esploderà definitivamente, segnando 56 reti in 125 partite. Vincerà una Supercoppa Italiana e una Coppa Italia, prima di lasciare proprio a pochi secondi del gong finale del calciomercato 2002 per la Juventus, che sborserà più di 21 milioni per assicurarsi quell’attaccante che pochi giorni prima aveva fatto ammattire la difesa nella finale di Supercoppa Italiana giocata a Tripoli.

