Le grandi trattative del Parma - 2000, Almeyda e Conceiçao nell'affare Crespo

Estate 2000. La Lazio ha appena vinto lo scudetto ma Cragnotti non è sazio: vuole ancora investire per imporsi anche in campo europeo, oltre a confermarsi in Italia. Non vuole badare a spese, chiede Buffon all’amico Tanzi, chiede Batistuta e prometto di tenere Veron e Nesta. Il ruolo su cui si concentra maggiormente è la punta centrale, a suo modo di vedere "non abbastanza coperto". Archiviata l’ipotesi Batistuta “Abbiamo troppi argentini”, Cragnotti flirta con Bobo Vieri, tentando un clamoroso ritorno. Mette sul piatto qualche contropartita, pensa anche ad inserire Veron, ma alla fine non se ne fa nulla. Il 3 di giugno incontra Tanzi: quel giorno nascerà la trattativa che porterà a Roma Hernan Crespo, con Matias Almeyda e Sergio Conceiçao che faranno percorso inverso.

Quel 3 giugno Calisto Tanzi e Sergio Cragnotti si ritrovano a cena a Milano. I due, grandi amici, hanno intavolato molti affari negli anni e non hanno certo intenzione di fermarsi. Il primo a prendere la parola e parlare di affari è Tanzi: senza peli sulla lingua chiede Almeyda e Conceiçao, e Cragnotti si dimostra disponibile alla cessione, ovviamente per le giuste cifre. Chiede 45 miliardi per l’argentino e 35 per il portoghese, che però non vorrebbe vendere prima di aver chiuso per il suo sostituto: Marc Overmars. Stando ai racconti dei diretti interessati quella sera non si parlò mai di Hernan Crespo, ma l’apertura del presidente laziale alla cessione dei due centrocampisti nascondeva qualcosa. Nel frattempo, fra Belgio e Olanda, le nazionali europee si preparano al primo Europeo del millennio, e dal ritiro di Edegem Sinisa Mihajlovic sorprende la stampa: “Crespo? No, abbiamo troppi argentini. Cragnotti mi ha detto che ha comprato Trezeguet”. La notizia rimbalza subito in Italia, e prende sempre più corpo quando alla corsa per Crespo si iscrive anche la Juventus. Tanzi sa che senza vendere Crespo non avrebbe la forza per poter rinforzare il centrocampo con uno tra Almeyda e Conceiçao, o, come spera, con entrambi. Per questo è fondamentale vendere l’argentino a Cragnotti, che fa il vago ma ha El Valdanito nei suoi pensieri.

Alla fine di giugno si arriva alla fumata bianca, o meglio, a quella che i due club pensano sia la fumata bianca. Dopo aver capito che il ritorno a Roma di Vieri non sarebbe stato possibile, Cragnotti ha accelerato per Crespo, trovando l’accordo con Tanzi per la cifra di 125 miliardi, che verranno poi sottratti dalla cessione agli emiliani di Almeyda e di Salas, e non più Conceiçao. Sembra tutto fatto ma alla fine Salas si tira indietro: lui a Parma non vuole più andare. Tanzi è furioso, non cederà Crespo a Cragnotti per il “solo” Almeyda in cambio e dall’altra parte Cragnotti sa che senza un’altra contropartita il costo di Crespo sarebbe troppo elevato. A malincuore accetta di cedere anche Conceiçao, anche in mancanza dell’alternativa Overmars, che firmerà con il Barcellona. Crespo passa alla Lazio per 110 miliardi, 35 più i cartellini di Almeyda e Conceiçao. L’avventura a Parma del portoghese durerà solo un anno, il tempo di 25 presenze e 5 reti, prima di essere venduto nel 2001 all’Inter. Lo stesso percorso, ma con un anno di ritardo, lo seguirà anche Almeyda, che in due anni vestirà la maglia del Parma per 34 volte, vincendo la Coppa Italia nella sua ultima gara in crociato.

