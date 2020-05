Le grandi trattative del Parma - 2001, dal Monaco arriva il sostituto di Thuram: Martin Djetou

Quando nell’estate 2001 il Parma vendette Gigi Buffon e Lilian Thuram alla Juventus la dirigenza crociata sapeva di aver perso due pedine fondamentali nello scacchiere di Renzo Ulivieri, ma confidava nel calciomercato, pensando di poter sostituire i due fenomeni uscenti. Se con Sebastien Frey andò tutto bene, la stessa cosa non si può dire con il sostituto di Thuram, il connazionale Martin Djetou.

Cresciuto nello Strasburgo, con cui esordì appena diciottenne in Ligue 1, Djetou era reduce da cinque ottime stagioni al Monaco, proprio la squadra da cui il Parma acquistò Thuram. Djetou venne acquistato dai monegaschi proprio per sostituire il terzino (futuro) campione del mondo, affermandosi come uno dei migliori difensori del campionato francese. Le ottime prestazioni convinsero anche il CT francese Roger Lemerre, che nel 2000 lo convocò spesso in nazionale, seppur decise di non aggregarlo al gruppo dell’Europeo. Djetou era in ascesa, a Monaco aveva vinto due campionati e due supercoppe, e nell’estate 2001 il suo passaggio al Parma sembrava poter essere finalmente un trampolino di lancio anche per le coppe europee.

Il suo passaggio a Parma non era così scontato però. I monegaschi tiravano sul prezzo, rifiutando più volte le offerte del Parma sino a che i crociati non misero sul piatto l’equivalente di circa 10 milioni di euro, offrendo al francese un quinquennale da due milioni di dollari. A quelle cifre il Monaco non poteva certo rifiutare, e l’affare si chiuse molto in fretta, consegnando a Ulivieri il terzino mancante. Tutto quello che accade dopo è quasi tragicomico. Djetou si dimostrò essere uno degli affari peggiori della storia del club, tanto scoordinato quanto dannoso. In una stagione tribolata, i crociati riuscirono comunque a conquistare la Coppa Italia, ma in campionato il cammino fu disastroso. Djetou scese in campo 23 volte segnando anche due reti, ma era chiaro a tutti che per il calcio italiano non era adatto. Dopo appena 12 mesi venne ceduto in prestito al Fulham, poi tornò in Francia, al Nizza. La sua parentesi a Parma si concluse in tribunale, con il calciatore che fece causa al club reo di non aver pagato alcune mensilità. Djetou ottenne gli arretrati, oltre allo svincolo dal Parma. Ci riprovò qualche anno dopo, chiedendo più di otto milioni di euro per danni, ma la causa questa volta gli andò male, e dovette pagare le spese processuali per circa ventimila euro.

