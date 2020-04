Le grandi trattative del Parma - 2001, Ferrari in Emilia vittima della rivoluzione Morattiana

Estate 2001. L’Inter di Moratti è reduce da una stagione disastrosa, e il patron decide di optare verso l’ennesima rivoluzione, affidando la panchina ad Hector Cuper e decidendo di tagliare tanti protagonisti della stagione precedente. Fra i tanti tagli c’è anche Matteo Ferrari, 22enne centrale difensivo, reduce da una stagione sottotono. Nonostante le prestazioni poco convincenti della sfortunata stagione interista, Ferrari ha molto mercato e sono in tante le squadre a bussare alla porta di Moratti, offrendo anche contropartite tecniche. C’è la Fiorentina, che conosce quanto sia apprezzato il suo portiere Francesco Toldo, e propone l’inserimento del giovane centrale nella trattativa. In più, Ferrari è una richiesta dell’allenatore Roberto Mancini, che ne è rimasto colpito nell’anno al Bari. Sempre la Fiorentina sarebbe disposta a mettere sul piatto anche Enrico Chiesa, giocatore apprezzato da Cuper e pallino di Moratti ma per almeno 35 miliardi, troppi per le idee nerazzure.

E mentre l’Inter si guarda intorno, spunta il Parma, grande protagonista della sessione, che proprio con l’Inter lavorerà intensamente. Tanzi, scottato dai niet di Rui Costa e Toldo proprio della Fiorentina, si inserisce nella trattativa fra viola e nerazzurri, e dopo qualche giorno di stallo riesce a stappare la comproprietà per Ferrari. Nel corso di quell’intenso mercato i crociati chiuderanno altri due arrivi dall’Inter, quelli di Hakan Sukur e di Sebastian Frey, mentre farà percorso inverso Sergio Conceiçao. A Parma Ferrari si imporrà come uno dei prospetti più interessanti del panorama italiano, tanto da conquistare la Nazionale e la chiamata, tre anni dopo, della Roma. In crociato Ferrari scenderà in campo ben 102 volte, segnando due reti, e venendo riscattato definitivamente appena una stagione dopo dall’Inter.

