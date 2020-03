Le grandi trattative del Parma - 2001, l’estate dei portieri volanti: Frey sostituisce Buffon

L’estate 2001 è ricordata anche come l’estate dei grandi movimenti dei portieri in Italia. Nella solita sessione si muovono Francesco Toldo, protagonista in maglia Fiorentina e all’Europeo di un anno prima con la Nazionale, Gianluigi Buffon, che lascia Parma per la Juventus per una cifra record e Sebastian Frey, che dopo una stagione così così a Milano con l’Inter decide di lasciare definitivamente il nerazzurro. Le tre trattative si svolgono nell’arco di poche settimane, e in qualche modo sono tutte collegate fra loro. L’ago della bilancia è Gigi Buffon: dopo la cessione di Zidane al Real Madrid, la Juventus decide di rivoluzionare la rosa, acquistando Nedved e Salas dalla Lazio, Zenoni dal Milan e il duo Thuram-Buffon dal Parma. Con l’addio agli emiliani di Buffon, il patron Tanzi, forte di una grande disponibilità economica, inizia a sondare vari terreni per rivoluzionare, a sua volta, la rosa crociata. Il primo passo è sostituire Buffon con un portiere quantomeno di livello simile. L’obiettivo principale è Francesco Toldo, in uscita da Firenze e alla caccia di una maglia che possa portarlo a vincere finalmente anche in campo europeo, dopo i successi in Coppa Italia in maglia viola. Toldo però non è dell’idea di sposare la proposta del Parma, pensando che se gli emiliani non riuscissero ad acquistarlo non potrebbero poi liberarsi di Buffon, e a quel punto sarebbe lui il prescelto della Juventus. Il portiere, al centro di tante polemiche nel burrascoso mercato della Fiorentina, decide di metterci la faccia e con un comunicato annuncia il suo rifiuto al Parma: “Ringrazio la famiglia Tanzi e il Parma per la disponibilità nei miei confronti. Ma per la mia vita e la mia carriera ho deciso di intraprendere altre strade”.

Tanzi non si fa pregare e passa oltre, puntando un altro portiere, emergente, reduce però da una stagione di alti e bassi all’Inter: Sebastian Frey. Il portiere francese, in vacanza a Nizza, segue attentamente le vicende italiane, con l’Inter che, nonostante le rassicurazioni, si muove sul mercato portiere neanche troppo velatamente. E alla fine acquisterà proprio Francesco Toldo. Frey firmerà pochi giorni dopo con il Parma, per dieci miliardi più il cartellino di Conceição. In Emilia resterà fino al 2005, quando partirà per la volta di Firenze dal suo maestro Prandelli, dopo 159 presenze in maglia crociata e la vittoria Coppa Italia, proprio nel primo anno in Emilia.

